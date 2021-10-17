Громадная пробка собралась на шоссе Ленточный бор в Барнауле

Фото: "Яндекс.Карты"

Барнаульцы попали в огромную пробку на шоссе Ленточный бор в воскресенье вечером, 17 октября, свидетельствуют данные "Яндекс.Карт".

По данным сервиса, длина затора в сторону Власихинской составила около 4,2 км. Что стало причиной пробки, неизвестно.

В целом же дорожная обстановка на улицах города на момент публикации новости оценивается в 2 балла из 10. Движение также существенно затруднено на Змеиногорском тракте и в районе посёлка Борзовая Заимка. Проблемы с трафиком наблюдаются и у Нового моста.

Напомним, днём ранее на улице Власихинской в Барнауле также собиралась большая пробка. Сообщалось, что с кольца возле ТРЦ "Волна" выехать было невозможно.