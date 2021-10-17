В Кремле рассказали, будет ли Путин ревакцинироваться

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" ответил на вопрос о ревакцинации Владимира Путина.

По словам представителя Кремля, он не сомневается в том, что глава государства ревакцинируется. Однако отметил, что президент будет опираться на рекомендации специалистов, так как у Путина высокий уровень антител.

"И думаю, что вот с учётом уровня титров и рекомендаций медиков он примет решение", – цитирует его РИА Новости.

Напомним, Владимир Путин привился от коронавируса весной 2021 года. Изначально президент держал в секрете, какую вакцину выбрал, однако во время прямой линии в конце июня рассказал, что выбрал "Спутник V".

Ранее глава государства поручил наращивать темпы вакцинации в стране. Причём делать это следует без административного давления. Он призвал депутатов вести просветительскую работу, так как, по мнению Путина, люди доверяют политикам и будут прислушиваться к их советам.