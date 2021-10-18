Три участка дорог перекроют на три часа в Алтайском крае 18 октября

Три участка дорог перекроют под Барнаулом вечером 18 октября в связи с плановым проездом военных колонн, сообщили amic.ru в пресс-службе ГИБДД по Алтайскому краю.
Проезд будет ограничен с 16:55 до 19:55 для всех видов транспорта:
- на участке автодороги а/д Бобровка – Рассказиха;
- на участке автодороги Бобровка – Фирсово – автодорога Р-256 – Б. Ключи;
- на участке автодороги Лесное – Фирсово – автодорога Р-256 – Б. Ключи".
Участников дорожного движения просят с пониманием отнестись к затруднённой дорожной обстановке. По возможности лучше заранее спланировать свой маршрут.
Ранее сообщалось, что движение по отремонтированному Старому мосту в Барнауле откроют 20 октября.
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