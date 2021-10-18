Три участка дорог перекроют на три часа в Алтайском крае 18 октября

Три участка дорог перекроют под Барнаулом вечером 18 октября в связи с плановым проездом военных колонн, сообщили amic.ru в пресс-службе ГИБДД по Алтайскому краю.

Проезд будет ограничен с 16:55 до 19:55 для всех видов транспорта:

на участке автодороги а/д Бобровка – Рассказиха;

на участке автодороги Бобровка – Фирсово – автодорога Р-256 – Б. Ключи;

на участке автодороги Лесное – Фирсово – автодорога Р-256 – Б. Ключи".

Участников дорожного движения просят с пониманием отнестись к затруднённой дорожной обстановке. По возможности лучше заранее спланировать свой маршрут.

Ранее сообщалось, что движение по отремонтированному Старому мосту в Барнауле откроют 20 октября.