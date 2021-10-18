Неизвестные сожгли детскую коляску в подъезде барнаульской многоэтажки

Подписчица сообщества "Инцидент Барнаул" рассказала о том, что неизвестные сожгли детскую коляску в подъезде многоэтажки по адресу Юрина, 206а Люди в результате пожара не пострадали, но неприятные последствия мешают жильцам дома до сих пор.

Инцидент произошёл в ночь с 15 на 16 октября. Возгорание удалось потушить без серьезного ущерба для квартир, но следы от пожара, по словам автора сообщения, не убирают до сих пор. Гарь и копоть покрывают стены и лестничный пролёт.

"И когда всё это уберут, неизвестно, в подъезд страшно заходить, попадаешь как в фильм ужасов", – подытожила жительница многоэтажки.

Ранее сообщалось, что в Барнауле на улице Мусоргского произошёл пожар. В квартире на восьмом этаже загорелись вещи, которые лежали на кухне.