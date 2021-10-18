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Неизвестные сожгли детскую коляску в подъезде барнаульской многоэтажки

, ИА "Амител"
Следы пожара не убирают уже несколько дней
Фото: 'Инцидент Барнаул'

Фото: "Инцидент Барнаул"

Подписчица сообщества "Инцидент Барнаул" рассказала о том, что неизвестные сожгли детскую коляску в подъезде многоэтажки по адресу Юрина, 206а Люди в результате пожара не пострадали, но неприятные последствия мешают жильцам дома до сих пор.

Инцидент произошёл в ночь с 15 на 16 октября. Возгорание удалось потушить без серьезного ущерба для квартир, но следы от пожара, по словам автора сообщения, не убирают до сих пор. Гарь и копоть покрывают стены и лестничный пролёт.

"И когда всё это уберут, неизвестно, в подъезд страшно заходить, попадаешь как в фильм ужасов", – подытожила жительница многоэтажки.

Ранее сообщалось, что в Барнауле на улице Мусоргского произошёл пожар. В квартире на восьмом этаже загорелись вещи, которые лежали на кухне. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

18.10.2021 09:43
- гость -

ну уберите сами - страна жалобщиков

18.10.2021 09:48
- гость -

Да шпанцы поразвлекались -100%. Хотя свои коляски нужно хранить в своей квартире.

18.10.2021 09:49
гость

09.43 Пять минут убрать, подмести - какие проблемы?

18.10.2021 09:52
- гость -

Не вижу проблем убрать, подождем эту новость на первом канале.

18.10.2021 09:56
- гость -

ну уберите сами09.43 Пять минут убрать, подмести - какие проблемы?

А после этого не забудьте заплатить за:
- Текуший ремонт
- Капитальный ремонт
- Уборку подъездов

18.10.2021 09:59
- гость -

Возгорание удалось потушить без серьезного ущерба для квартир.

ух какие страсти.

18.10.2021 10:08
- гость -

А чо в подъездах бросать то стали? Дом элитный? Расслабились?

18.10.2021 10:11
- гость -

- Текуший ремонт
- Капитальный ремонт
- Уборку подъездов

почитайте на досуге что в ходит в перечень работ данных статей - удивитесь не по детски

18.10.2021 10:15
- гость -

Будут ходить мимо, ужасаться, пугаться , материться и подытоживать журналистам но все же проходить мимо.

18.10.2021 10:15
- гость -

"свои коляски нужно хранить в своей квартире."

Это в европах так делают, потому что подъезды не приспособлены для этого, ну очень маленькие, только бочком пройти можно в свою квартиру. У нас же подъезды специально делают для хранения таких вещей.
Вот смотри, у меня двое детей. Итак, три взрослых велосипеда, ну ладно они, хранятся дома, как и лыжи. Два самоката для детей, два детских велика для детей, старая коляска, санки - все в коридоре и такая же ситуация у других жителей, вот такое "богатство" в коридоре и подъезде. Коридор - это сначала заходишь в подъезд, а потом попадаешь в коридор к своей квартире. Просто коридор и подъезд большие и все это вмещают.
И дом всего 4 этажа и живу с недавних пор рядом с Питером...

18.10.2021 10:17
- гость -


18.10.2021 10:15
- гость -


гараж купи, лапоть

18.10.2021 10:21
- гость -

18.10.2021 10:15
- гость -

Подъезды на это не рассчитаны у нас, посмотри нормативку. Ты захламляешь своим барахлом путь эвакуации, тебя за это нужно нагнуть.

18.10.2021 10:23
- гость -

Машины бросим у подъезда, велосипеды и коляски раскидаем по подъездам, а потом охаем ахаем, как жи так, оставили валяться, а их покоцали... Ох ах, пачимуууу

18.10.2021 10:24
Гость

Самим тяжело убрать кто оставляет имущество в коридоре? Даже чисто по человечески

18.10.2021 10:25
Жоржик

18.10.2021 10:15
- гость -

А потом возгорание в доме, свет вырубился, и все, в том числе и соседи твои в темноте и дыму шарахаются по заставленному твоим барахлом коридору. Кто-то не успеет выйти, критическую дозу дыма получит.
Храни свой хлам, свои самокаты и велики у себя в квартире, хоть себе на голову ставь, но не лезь в коридор общий. Если барахла много - купи квартиру на комнату больше и храни свой хлам там.

18.10.2021 10:26
Гость

Ну мы платим все взносы на все ремонты и тд, и что? Лет 20 в подъезде никто ремонт не делал, а если надо, как нам в жэу объяснили, собирайте деньги делайте сами, а в этом случае получается из за этого чп должны собирать все деньги?

18.10.2021 10:28
- гость -

Дак мож и подпалили потому, что мешалась и хозяева не реагировали на просьбы убрать. А так нет коляски - нет проблемы, так то логично.

18.10.2021 10:29
- гость -

Подъезд не гараж, хранить барахло там нельзя. До чего темный у нас народ. Пожарная инспекция вам штраф выпишит, если соседи в нее позвонят. Вы своим барахлом, во время пожара, мешаеете людям эвакуироваться.

18.10.2021 10:30
- гость -

Необходимость ремонта в подъезде возникает практически после каждого пожара. Вопрос о том, как будет производиться восстановление, поднимается специальной комиссией при управляющей компании. В случае споров с жильцами капитальный или восстановительный (косметический) ремонт производится по решению суда. Однако, существуют юридические нюансы, при которых ответственность за ремонт возлагается на виновников пожара – частично или в полном объеме. В таком случае ход восстановительных работ будет зависеть только от инициативы жильца.

18.10.2021 10:32
Гость

На ремонт подъезда деньги собирают с жильцов! И не малые, с то что мы по квитанциям платим за текущие капитальные к этому не относится. Поэтому вот на это, будут складываться сами жильцы подъезда, а почему они должны платить вот за это

18.10.2021 10:39
- гость -

В новых домах для колясок специальные помещения проектируют - колясочные. А в коридорах и подъездах их хранить нельзя.

18.10.2021 10:46
Гость

За косметический ремонт подъезда жильцы платят из своего кармана, думаю мало кому охото скидываться за то, что загорелась ваша коляска. Тут без пожара проблематично собрать деньги с жильцов даже например на теже почтовые ящики, вроде и всем надо, и сумма не велика, но сдают по факту не все и через силу, а если ещё половина квартир в подъезде снимают то вообще труба

18.10.2021 10:47
- гость -

Храните свои вещи в своей квартире!.

18.10.2021 10:50
- гость -

10:17 - гость - "гараж купи, лапоть"

Таких "умных" советчиков посылаем подальше. Для долгого хранения вещей есть две дачи, а там два морских контейнера стоят, так что есть место для складирования, но кое-что должно всегда быть под рукой, поэтому в подъезде находится.
Имеем две машины, которые стоят во дворе, прямо у подъезда, как стоят машины и у других жильцов. Теперь гаражи совсем ни к чему. Да, есть во дворе подземный гараж на всех жителей, но никто им не пользуется.
Ну, какой же я лапоть? Может Вы лучше меня обустроены, но это не повод такими словами разбрасываться...

18.10.2021 11:01
Прохожий

Я все понимаю мешала, но жечь - поджигать то зачем? Я к этой ситуации отрицательно отношусь.
Зачем так радикально поступать?
Что то радикалов в стране всё больше и больше!
Огонь с дымом едким и дым мог попасть в квартиру где дети маленькие и могли надышаться этим дымом.
Дисклеймер: ( Не советую делать)!
Если мешала бы, а владелец не указал контактные данные для связи, то могли сделать:
1. Выкатить на улицу.
2. Сломать полностью. (Противозаконно!)

18.10.2021 11:09
Прохожему

Возможно было оговорено и не раз в течении продолжительного времени. Но когда твои соседи живут по принципу "паркуюсь как хочу" то и получите что заслужили.

18.10.2021 11:16
- гость -

18.10.2021 10:50
- гость -

Сочувствую живущим рядом с тобой соседям. И самое главное, что ты даже не в силах осознать глубину своего идиотизма. Прям такой канонический засранец.

18.10.2021 11:16
- гость -

Ну, какой же я лапоть?

Лапоть и есть. Завалил все вокруг своим хламом, прикрываясь тем, что все так делают.

18.10.2021 11:19
Гость

У нас вообще как то в подъезде на первом этаже один умник оставлял мопед, а это же бензин!!! Вот как такому дать понять, что это не нормально, раз до самого не доходит

18.10.2021 11:42
- гость -

11:16 - гость - "Прям такой канонический засранец"

Живете Вы в дурдоме и думаете, что так весь мир живет. Вам же объяснили, что так живут все мои соседи и никто никому не мешает. Понимаю Ваше несчастье, что живя в Барнауле, даже не можете представить, что люди должны жить по людски, а не как Вы, и не навязывать свое убожество проживания другим.

18.10.2021 12:04
Жоржик

18.10.2021 10:50
- гость -

А я то дурак 2 гаража купил под 2 машины, а оказываются нужно было машины бросить прямо у подъезда, чтобы они всем мешали, другим жильцам, мусоровозу, пожарной. Но так же все остальные делают в цивилизованных местах на задворках Питера, свои ведра бросают и наплевать им на всех. И еще нас обвиняют что мы оказывается в дурдоме живем, в своем Барнауле

18.10.2021 12:39
АБОРИГЕН

А кто уберёт то?! Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолёте? Всё-таки уникальную породу людей удалось вывести коммунякам за семьдесят лет.

18.10.2021 12:43
сотрудник

сколько рассуждений и умных советов,особенно, по покупкам гаражей и хранению колясок,а никто не задумался,что возможно-это мама -одиночка и ей очень трудно поднять коляску на этаж и потом в квартиру,в это же время ребенка необходимо либо держать на руках или в коляске

18.10.2021 12:48
- гость -

что возможно-это мама -одиночка и ей очень трудно поднять коляску на этаж и потом в квартиру,в это же время ребенка необходимо либо держать на руках или в коляске

вахвах.. ну допустим я такая была - таскала не переломилась.. смотрикася родила - таскай

18.10.2021 12:49
- гость -

..Живете Вы в дурдоме и думаете, что так весь мир живет. Вам же объяснили, что так живут все мои соседи и никто никому не мешает..

Значит у вас просто гнездо засранцев. Вам бы одного нормального соседа подселить, что бы он вам правила общежития объяснил, глядишь и уважать бы друг друга стали.

18.10.2021 12:50
- гость -

Коляска нормально входит в лифт, все кода либо имели детей. Живешь в социуме, будь добр не создавай помех для других.

18.10.2021 12:51
- гость -

18.10.2021 12:43
сотрудник

Все возможно, но как правило это редкие исключения.

18.10.2021 13:01
- гость -

18.10.2021 12:43
сотрудник
сколько рассуждений и умных советов,особенно, по покупкам гаражей и хранению колясок,а никто не задумался,что возможно-это мама -одиночка и ей очень трудно поднять коляску на этаж и потом в квартиру,в это же время ребенка необходимо либо держать на руках или в коляске
------------
А что, если мама не одиночка, ей муж будет прибегать с работы среди дня, чтобы коляску выкатить? Все выкатывают сами в одиночку.

18.10.2021 13:14
Гость

А при чем тут мать одиночка? Женщина с ребёнком что гулять с мужем ходит? И туда и обратно, насмешили, живем в пятиэтажке лифта нет, девушка постоянно гуляет с ребёнком несколько раз, и сама поднимает и спускает коляску, всю жизнь люди живут в многоэтажках без лифтов и ничего

18.10.2021 13:36
- гость -

человеники с курятниками. но им почему-то очень рады дорогие россияне

18.10.2021 14:25
Гость

Вот наши соседи тоже считают, что свой хлам можно хранить в общем коридоре. Выходишь из квартиры и видишь филиал помойки. Потому что это и не вещи даже, а реально вонючий хлам. Идешь по коридору и цепляешься за все это хламовьё... Тоже, наверное, умные, раз решили нехватку квадратов в своей квартире на наш счет компенсировать. Я их конечно в чем-то понимаю: двое взрослых и двое детей в крошечной однушке. Но смотреть на их пожитки уже сил нет.

18.10.2021 14:36
- гость -

на их пожитки уже сил нет.
Лучше терпеть? письмо в УК, в пожарную инстанцию. Жалуйтесь - решится вопрос.

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