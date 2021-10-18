Депутат Милонов предложил запретить незамужним россиянкам ездить в Турцию

Российский депутат Виталий Милонов предложил запретить незамужним россиянкам выезжать в Турцию. Такую идею народный избранник озвучил в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Очень часто есть проблема, что многие русские девушки совершенно не понимают, когда поддаются на ухаживания турецких обольстителей. Они поют песни о большой любви, а потом ребёнок оказывается в собственности у этого турецкого паши, а мама совершенно бесправная", – заявил депутат.

Именно для того чтобы избавить россиянок от последствий соития с турецкими обольстителями, Милонов предлагает запретить незамужним женщинам выезжать в Турцию.

Ранее сообщалось, что многие россияне могут потерять возможность отдохнуть в Турции даже без заботы депутата Милонова. Цены на туры по стране постепенно растут.