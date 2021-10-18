Депутат Милонов предложил запретить незамужним россиянкам ездить в Турцию

Российский депутат Виталий Милонов предложил запретить незамужним россиянкам выезжать в Турцию. Такую идею народный избранник озвучил в эфире радиостанции "Говорит Москва".
"Очень часто есть проблема, что многие русские девушки совершенно не понимают, когда поддаются на ухаживания турецких обольстителей. Они поют песни о большой любви, а потом ребёнок оказывается в собственности у этого турецкого паши, а мама совершенно бесправная", – заявил депутат.
Именно для того чтобы избавить россиянок от последствий соития с турецкими обольстителями, Милонов предлагает запретить незамужним женщинам выезжать в Турцию.
Ранее сообщалось, что многие россияне могут потерять возможность отдохнуть в Турции даже без заботы депутата Милонова. Цены на туры по стране постепенно растут.
Комментарии
ну милонов.. ну шалунишка
А женатым без мужей тем более.
А как же права и свободы?
Не понимают они, ведутся, ага. Целенаправленно едут туда, дыркой торгануть повыгоднее. А там ей попользовались и выкинули. Не жалко таких, вообще.
Дурак ты Жоржик. Почему женщины в России испытывают недостаток любви и внимания, и бегут к обманщикам иностранцам, надо с мужиков спросить.
Хотя вот такие Жоржик показатель и ответ сразу на все вопросы.
С мужиков спрос минимальный.
правильное решение. нечего наших Наташ драть. пусть своих Гюльчатай усатых дерут. хотя если Наташа страшная, то пускай едет, а то мхом у нее там все покроется и пауки заведутся.
Жоржик опять ляпнул, не подумав )))
ничего это с ним бывает....
Милонов, умничка и молодец! Конечно запретить!!! Разрешить въезд на Мальдивы бесплатно, за счет средств Милонова, ибо инициатива должна любить инициатора!
ага. запрещаешь предлагай что либо в замен
ага. запрещаешь предлагай что либо в замен
Предлагаю обустроить пляж на Булыгино и свозить всех наташ сюда.
Как можно сравнивать Турцию и Булыгино...
Как будто кольцо на пальце для них преграда.
а потом ребёнок оказывается в собственности у этого турецкого паши, а мама совершенно бесправная
вот тут непонятно. она едет к турку и с ним живет или рожает без прав на ребенка уже в России?
Некоторым депутатам рот надо запретить открывать, чтобы оттуда такие глупости не лились.
Да там у кого что болит.
Зачем запрещать - инструктаж под роспись перед туром. Ознакомлена, от ребенка отказываюсь.