"Барнаулкапстрой" выставил на продажу здание, где расположен офис управления ветеринарии

"Барнаулкапстрой" выставил на продажу здание, в котором расположен один из офисов краевого управления ветеринарии. Соответствующее объявление разместили на "Авито".

Лот состоит из двухэтажного помещения, а также земельного участка размером пять соток. Кроме того, потенциальный покупатель может выкупить соседний участок площадью 12 соток, чтобы реализовать более масштабный проект.

Участок расположен в территориальной зоне СОД-1 (зона смешанной и общественно-деловой застройки). Здесь возможно возведение жилого дома до 25 этажей, а также коммерческое строительство.

Само двухэтажное здание потенциальному покупателю предлагают реставрировать или снести.

Ранее сообщалось, что "Барнаулкапстрой" продаёт склад и котельную, для того чтобы выручить деньги на завершение строительства дома по адресу Парковая, 71.