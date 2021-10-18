Под Пермью мальчик пришёл в школу с ружьём, чтобы расправиться с девочкой, обижавшей его

Под Пермью 12-летний мальчик принёс в школу ружьё и открыл стрельбу. Об этом сообщает Baza.
Школьник успел сделать несколько выстрелов, но никого не ранил и не убил. Отмечается, что охотничий карабин шестиклассник украл у отца.
Обезоружить ребёнка получилось совершенно бескровно. Директор учреждения уговорила мальчика зайти в кабинет и оставить оружие.
По информации телеграм-канала, позднее ребёнок объяснил, что он принёс оружие в школу для того, чтобы расправиться с одной девочкой, которая его обижала.
Избежать жертв удалось благодаря тому, что мальчик пришёл в школу ранним утром, когда в учреждении было совсем мало людей.
Ранее сообщалось, что подросток открыл стрельбу у московской школы. Позднее оказалось, что оружие, из которого стрелял школьник, было страйкбольным. Причины его поступка неизвестны.
Комментарии
Папу мальчика НАВСЕГДА лишить лицензии на оружие и привлечь к уголовной ответственности за ненадлежащее хранение огнестрельного оружия.
Повезло 12-летниму мальчику что рядом не проезжал экипаж ДПС
лишить лицензии на оружие
И родительских прав обоих родителей. Растят бандита, который уж в 12 лет готов расправиться с обидчицей... а подрастёт - и со всеми, кто не по нраву!
Дожили.
Правильная ты, Наталья, аж зубы сводит.
пока дети будут обижать друг друга будет желание наказать обидчика
18.10.2021 11:37
- гость -
Мы в детстве в школе тоже дрались, но никто не хватался за ружья и ножи.
18.10.2021 11:33
- гость -
Что скажешь - если окажешься на месте родителей, чьи дети учились с этим "мальчиком"???
но никто не хватался за ружья и ножи.
времена меняются
мальчика НАВСЕГДА лишить лицензии на оружие
Вот почему то думается, что и папа этого мальчика имеет свойство, хотя бы на словах угрожать кому-нибудь оружием.
Вот ещё раз подтверждение, какая разница с какого возраста будут выдавать оружие, если его можно взять, дать, найти, и также воспользоваться тому кто не имеет ни разрешения, ни достижения возраста
Папа мальчика вообще присядет наверное теперь.
11:40 гостьЧто скажешь - если окажешься на месте родителей
Там все такие - девочки, мальчики и их родители. Все дерутся в пьяном и трезвом виде, матерятся, взрослые сидят без работы злые и рассказывают детям, что хотят кого-то убить..
Как тебе такое?
Жаль, что этого крысеныша даже в колонию для несовершеннолетних не отправишь.
Папу однозначно на нары.
Ну вот еще одно ... дитятко) А то следите за своими собаками!) Вы лучше за дитятками своими следите - похуже собак некоторые будут.
В 80-х доводилось быть в гостях у родственников. Поселок находился глубоко в тайге и ружья висели на стенах. Никто из ребят даже в мыслях не представлял взять ружье без спроса. Я по незнанию полез потрогать, так мне двоюродный братишка такую лекцию прочитал, что это опасно и нельзя трогать. Нам тогда было по 11 лет. Дети владели оружием на хорошем уровне, но вот воспитаны были, что можно только с разрешения и под присмотром взрослых.
18.10.2021 11:52
- гость -
Ничего ему не будет, административка и все.
У нас даже за незаконное хранение именно гладкоствола заводского только административка. А вот если ты его переделаешь, например сделаешь обрез - тогда уголовка.
Ну и оружие изымут конечно и скорее всего никогда ему больше его не иметь.
О чем можно говорить, вы во дворе посмотрите мамаши с детьми гуляют, сидят на скамейке с сигаретой и с пивом, это она будет воспитывать ребёнка? Сомневаюсь, да ещё разговоры между собой мат на мате
18.10.2021 11:39
- гость -
Мы в детстве в школе тоже дрались, но никто не хватался за ружья и ножи.
во времена ссср по тв показывали очень добрые фильмы, как заботиться о стариках, защищать слабых,детей, женщин, уважать учителей...
сейчас в фильмотеке что?
а вот именно это : одиночка взял оружие и расправился с обидчиками.
18.10.2021 12:02
- гость -
Ну вот еще одно ... дитятко) А то следите за своими собаками!) Вы лучше за дитятками своими следите - похуже собак некоторые будут.
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Причём здесь собаки? За собаками тоже надо следить и воспитывать их. Но речь в новости не о собаках.
а поставь сейчас цензуру и повылазит либерда с криками что их права и свободы прищемили.
Все дело в воспитании. Нет ружья - возьмет и нож. Посоветуете на ножи лицензии вводить (включая канцелярские)?
Нормальный ребенок у которого проблемы в школе не будет хвататься за оружие, а сначала поговорит с родителями и классным руководителем. Вот так должно быть.
Если мы имеем наплевательское отношение к проблемам детей в семье и школе, мы и получаем такие истории.
На моей памяти было два случая приноса в класс мальчиками ножей. Их одноклассники сразу сообщали педагогам, ножи изымались, родители вызывались в школу. При это ножи приносили, не для криминала, а так из озорства.
Еще раз повторяю нормально воспитанный ребенок знает, что такое хорошо и плохо, он не то, что не пойдет в школу с оружием убивать, но даже в потасовке не схватит камень, чтобы разбить голову оппоненту.
Потасовки, небольшие драки, борьба, возня это пока есть и будет, но даже в пылу потасовки нормальные дети должны понимать последствия и грань...
Учите ваших детей добру и все будет хорошо!
18.10.2021 13:34
Сергей
Как-то слишком идеально у вас все, так не бывает. И пишет явно женщина, но под ником Сергей, странно.
Учился в школе в 80-е года, жил на Докучаево, школа № 90, драки были, жесткие. Много было откровенно отмороженных пацанов, некоторые ушли на зону еще будучи учениками, остальные сразу после окончания.
Выбитые зубы, фингалы и т.п. - это было обычное явление. Шкуляние денег и избивание тех у кого их не было - тоже. Много всего было, не буду описывать. И сам участвовал иногда каюсь и самому по морде прилетало регулярно. И никогда никакой пацан не пойдет со своей проблемой к родителям или тем более к классному руководителю, это что за бред такой. Максимум к старшему брату, который потом выцепит обидчика и отметелит в укромном уголке. Если бы был доступ к оружию - то думаю обидчиков многие пристрелили бы не задумываясь.
Так было и тогда, так есть и сейчас, люди особо не меняется.
Наталья
Папу мальчика НАВСЕГДА лишить лицензии на оружие и привлечь к уголовной ответственности за ненадлежащее хранение огнестрельного оружия.
На лицо деградация системы образования и культуры общества. Полумеры не помогут ,надо бороться с причиной .Убитая система образования ,пропаганда насилия .,уничтожение культурных ценностей со стороны государства. Нет уроков в школе по воспитанию любви к родине к близкому человеку к природе ,нет совместной работы педагогов и родителей, уничтожение авторитета педагога. Помойка выливается из зомбоящика, тик тока и соцсетей на ребенка. Вот причины и нужно с ними бороться , а не умничать и пугать тюрьмой это не поможет!
Цыган или кавказец ????
15:12- гость - "Налицо деградация системы образования"
Запретить школы!
Цыган или кавказец ????
ДЯрЁвня!!!!!!!!
Досюсюкались со своими дитачками!
18.10.2021 15:12
- гость -
На лицо деградация системы образования и культуры общества. Полумеры не помогут ,надо бороться с причиной .