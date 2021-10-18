Forbes: Россия переиграла высокомерную Европу в "газовый покер"

Европа слишком высокомерно переходила на чистую энергию и попала в газовый кризис, пока Россия извлекает выгоду из сложившейся ситуации. Статью с такими высказываниями опубликовал Forbes.
Как пишет издание, Европа поспешила с переходом от газа и угля к "зелёной" энергии. Региону особенно не хватает возобновляемых источников энергии в периоды резкой смены погодных условий.
По мнению Forbes, экспортёры по всему миру предпочитают продавать газ клиентам из Восточной Азии, поскольку те готовы платить больше. Из-за этого Европа вынуждена во вред себе постоянно увеличивать цену на импорт.
Автор статьи считает, что Россия более трезво сыграла в "энергетический покер" и использовала нехватку газа в ЕС, чтобы "рекламировать" газопровод "Северный поток – 2". Он добавил, что Россия может извлечь выгоду из рыночной ситуации, поскольку Европа готова покупать энергию по "возмутительно высоким ценам".
Forbes также назвал причинами газового кризиса в Европе возобновление спроса на энергию после коронавируса, экстремальную жару и продолжительные зимы, сбои в цепочке поставок и низкий уровень региональных запасов газа."Главный урок заключается в следующем: невозможно осуществить преобразования в энергетике без создания достаточных, надёжных и экономически жизнеспособных базовых генерирующих мощностей", – отметил автор статьи.
Ранее посол Евросоюза заявил, что репутация России может пострадать из-за газового кризиса в Европе, и стране нужно подумать о надёжности своих поставок.
Комментарии
Да бедная старушка Европа... хорошо, что расеяне богатые!
Старушка Гейропа своими санкциями свою репутацию куда слила?Мистрали проплаченные где?
Старушка Гейропа своими санкциями свою репутацию куда слила?Мистрали проплаченные где?
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Тайна Полишинеля. Франзузы вернули предоплату без штраных санкций. И продали Египту судна. Россия вдогонку продадала вертолеты Египту.
Это...как его? Волюнтаризм.
Значит в России газ опять подорожает