Forbes: Россия переиграла высокомерную Европу в "газовый покер"

Европа слишком высокомерно переходила на чистую энергию и попала в газовый кризис, пока Россия извлекает выгоду из сложившейся ситуации. Статью с такими высказываниями опубликовал Forbes.

Как пишет издание, Европа поспешила с переходом от газа и угля к "зелёной" энергии. Региону особенно не хватает возобновляемых источников энергии в периоды резкой смены погодных условий.

По мнению Forbes, экспортёры по всему миру предпочитают продавать газ клиентам из Восточной Азии, поскольку те готовы платить больше. Из-за этого Европа вынуждена во вред себе постоянно увеличивать цену на импорт.

Автор статьи считает, что Россия более трезво сыграла в "энергетический покер" и использовала нехватку газа в ЕС, чтобы "рекламировать" газопровод "Северный поток – 2". Он добавил, что Россия может извлечь выгоду из рыночной ситуации, поскольку Европа готова покупать энергию по "возмутительно высоким ценам".

Forbes также назвал причинами газового кризиса в Европе возобновление спроса на энергию после коронавируса, экстремальную жару и продолжительные зимы, сбои в цепочке поставок и низкий уровень региональных запасов газа."Главный урок заключается в следующем: невозможно осуществить преобразования в энергетике без создания достаточных, надёжных и экономически жизнеспособных базовых генерирующих мощностей", – отметил автор статьи.

Ранее посол Евросоюза заявил, что репутация России может пострадать из-за газового кризиса в Европе, и стране нужно подумать о надёжности своих поставок.