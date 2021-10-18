СМИ: Алтайский медцентр незаконно закупал товары, а профильные ведомства его не проверяли

Алтайские компании пожаловались, что Краевой клинический центр охраны материнства и детства проводит подозрительные закупки. При этом профильные ведомства не контролировали деятельность организации, сообщает "Банкфакс".

Участники рынка поставок медицинской техники рассказали изданию, что у центра охраны материнства есть любимые поставщики. По мнению предпринимателей, "любимчики" почти без борьбы получают самые выгодные контракты. Они считают, что эти аффилированные юрлица могут принимать участие в формировании начальных цен на торгах.

Речь идёт о таких компаниях, как "Альянсмедсервис", "Альянсмедтехника", ТК "Восточный Альянс". Через ряд аффилированных лиц они связаны с предпринимателями Владимиром Шмелевым и Валерием Шпилевым.

По данным пострадавших поставщиков, у этих компаний часто оказываются под рукой редкое оборудование, продукция или узкие специалисты, которыми пользуется центр охраны материнства. Другие участники закупок в СФО не всегда могут получить эти товары, из-за чего перечисленные компании часто одерживают победу на торгах без какой-либо конкуренции, оставаясь единственными участниками.

Инсайдеры считают, что эти связанные юрлица, возможно, помогают друг другу получить крупные контракты на максимально выгодных условиях. Перед началом закупок центр запрашивает коммерческие предложения для формирования начальной цены. По информации инсайдеров, представители медучреждения часто обращаются к фирмам, аффилированным с "Альянсмедсервисом", из-за чего конечная стоимость закупки выходит заметно выше рыночной.

"Банкфакс" направлял запросы в УФАС России по Алтайскому краю, Инспекцию финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Алтайского края, а также в краевой Минздрав. Ни одно из этих ведомств не проверяло тендеры центра охраны материнства за последние два года на соответствие стоимости контрактов средним рыночным ценам.

Как следует из ответа, Минздрав Алтайского края даже не включал Центр в план проверок финансово-хозяйственной деятельности своих подведомственных организаций на 2021 год. Чиновники рассказали, что они не получали жалоб от участников конкурса, поэтому не стали проверять чистоту тендеров.