Алтайских предпринимателей призвали соблюдать антиковидные меры и вакцинироваться

Бизнес-сообщество Алтайского края призвало предпринимателей соблюдать антиковидные меры и вакцинироваться, пишет "Алтайская правда" со ссылкой на соответствующее письмо.

В послании отмечается, что в стране сейчас растёт заболеваемость и смертность из-за коронавируса, власти многих регионов вводят допограничения. В Алтайском крае эпидобстановка на сегодня тоже сложная, ежедневно здесь регистрируют новые рекорды.

И чтобы избежать локдауна, представители алтайского бизнеса призывают строго соблюдать масочный режим и другие санитарные требования, а также вакцинироваться. По их словам, это "основные действия, которые помогут остановить пандемию, продолжать работать предприятиям и сохранить жизнь и здоровье" людей.

Подпись под письмом поставили алтайский бизнес-омбудсмен Андрей Осипов, президент Алтайской торгово-промышленной палаты Борис Чесноков, исполнительный директор Союза промышленников региона Виктор Мещеряков и другие руководители крупных предпринимательских объединений.

Напомним, 16 октября алтайский Роспотребнадзор ужесточил постановление об обязательной вакцинации в регионе. Теперь работодателям недостаточно привить 60% сотрудников, чтобы не получить штраф. Кроме того, к представителям разных профессий, которые должны прививаться, добавились пожилые люди, "хроники" и волонтёры.