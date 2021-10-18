Число заболевших ковидом в России превысило 8 миллионов

В России за прошедшие сутки число подтверждённых случаев коронавируса выросло на 34 325 – до 8 027 012 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Москве (+6823 человека за сутки), Санкт-Петербурге (+3097) и Московской области (+2768). В Алтайском крае выявили ещё 369 случаев ковида.

Выздоровели за весь период 7 017 055 пациентов, в том числе 16 431 – за последние сутки.

Скончались ещё 998 заражённых. Всего в стране зарегистрировали 224 310 летальных случаев.

Ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что до весны 2022 года падение заболеваемости ковидом не произойдёт.