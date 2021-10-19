В фонде "Облака" рассказали, где могут получить помощь жители отдалённых районов Алтая

Алтайский край занимает площадь более 167 тысяч квадратных километров. И на огромной территории края проживают тысячи семей, нуждающихся в поддержке.

Один из вариантов помощи – это передача семьям предметов первой необходимости, в том числе одежды. Этим занимается, например, благотворительный фонд "Облака". Его представители запустили проект "Сердце Алтая", в рамках которого в десяти населённых пунктах края появились постоянные филиалы фонда с кураторами, предоставляющими нуждающимся одежду и обувь.

"Всем нуждающимся мы помогаем вещами. Для семей с детьми одежды всегда нужно много – дети быстро растут. Помимо этого, нужно всю семью одеть по сезону, а это значительная часть бюджета, которого, возможно, не хватает на все нужды", – рассказали в фонде.

Одежда в пункты выдачи поступает уже отсортированной по категориям и сезонам, чистой и опрятной. Здесь есть женская, мужская, детская одежда и обувь на все времена года. За шесть месяцев работы в рамках проекта вещевую помощь получили уже более четырёх тысяч семей.

Если вы или ваши близкие тоже нуждаются в поддержке, обращайтесь в фонд "Облака" по телефону 8 (3852) 590-180 или +7 960 963-19-15. Вы гарантированно получите адресную помощь при наличии одного из документов:

справка о статусе малоимущей семьи;

справка о статусе многодетной семьи;

справка о статусе матери/отца-одиночки;

справка/удостоверение об инвалидности родителя или ребёнка;

ходатайство в свободной форме о бесплатной выдаче вещей семье от школы, детского сада, социальной защиты.

Но даже если у семьи нет ни одного из этих документов, просьба о помощи всё равно будет принята и рассмотрена специалистами фонда.

Добавим, что проект "Сердце Алтая" стартовал в 2016 году, когда волонтёры движения "Облака" впервые посетили отдалённые районы Республики Алтай с гуманитарной и консультационной помощью. Тогда проект получил широкий отклик, и в последующие годы было организовано ещё четыре поездки. Малообеспеченные и многодетные семьи получили мощную поддержку, и команда фонда приняла решение создать стационарные пункты в крупных районах Алтайского края и Республики Алтай.

Прочитать о программах фонда и узнать, как принять в них участие, можно на сайте фонда, а также во "ВКонтакте" и в Instagram.

Если вы оказались в трудной ситуации и вам нужна помощь, обращайтесь в фонд "Облака" по телефону 8 (3852) 590-180 или +7 960 963-19-15 и расскажите о своей проблеме специалисту. Вы также можете лично посетить филиал фонда по одному из указанных адресов:



с. Староалейское, ул. Кирова, 50, куратор: Татьяна Викторовна. Тел: 8-913-237-17-81;

с. Быстрый Исток, ул. Некрасова, 9, кабинет № 18, куратор: Борис Николаевич. Тел: 8-923-715-21-48;

с. Усть-Чарышская Пристань, ул. 1 Мая, 15, куратор: Евгения Александровна. Тел: 8-960-937-18-41;

р.п. Тальменка, ул. Партизанская, 76, куратор: Галина Фёдоровна. Тел: 8-983-555-26-14;

г. Камень-на-Оби, ул. Пушкина, 7, куратор: Наталья Владимировна. Тел: 8-929-394-46-33, 8-929-346-51-77;

г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, 14/1, 2 этаж (на базе благотворительного магазина Charity Market). Тел: 8-962-803-56-96;

г. Бийск, ул. Героя Советского Союза Васильева, 46/1, цокольный этаж (на базе благотворительного магазина Charity Market). Тел: 8-963-500-13-00;

г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, 9а, 2 этаж (на базе благотворительного магазина Charity Market). Тел:8-960-956-55-01;

с. Новороманово, ул. Взлётная, 60, куратор: Светлана Валерьевна. Тел: 8-983-100-41-62.Проект "Сердце Алтая" реализован с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.