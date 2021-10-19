Нерест окуня, комната паука и купание слона. Лучшие фотографии дикой природы 2021 года

Фото: nhm.ac.uk

Конкурс Wildlife Photographer of the Year от Музея естественной истории в Лондоне выбрал победителей 2021 года. Лучшим снимком назвали работу французского подводного фотографа Лорана Баллеста. Он запечатлел стаю окуней во время нереста во Французской Полинезии. Кадр был сделан в биосферном заповеднике во время июльского полнолуния, когда камуфляжные окуни (Epinephelus polyphekadion) собираются на нерест. Это уязвимый вид, который страдает из-за чрезмерного вылова рыбы.

Всего победители были объявлены в 19 категориях, лучших из лучших выбирали среди 50 тысяч работ от фотографов из 95 стран. Всех лауреатов конкурса смотрите в нашей фотоленте.