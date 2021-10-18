Стало известно имя последнего депутата, прошедшего в АКЗС

Депутат Барнаульской гордумы, директор барнаульского автоцентра "КамАЗ" Александр Лисицын станет депутатом "Единой России" в АКЗС, сообщает пресс-служба реготделения партии.

Вакантный мандат ему предложили передать, поскольку Виктор Зобнев стал сенатором в Совфеде, и его место в Алтайском Заксобрании освободилось. По словам зампредседателя АКЗС Дениса Голобородько, Лисицын активно участвует в партийной и общественной жизни: помогал медикам и волонтёрам в пандемию, предоставлял автомобили для перевозки анализов и лекарств.

"Сейчас он работает над крупным проектом – создание центра общественных инициатив для творческих коллективов и общественников в Ленинском районе", – рассказал Голобородько.

Кандидатуру Александра Лисицына члены президиума регионального политсовета поддержали единогласно. В дальнейшем кандидатуру предложат на рассмотрение алтайскому избиркому и направят для согласования в президиум генсовета партии. В сессии краевого парламента депутат примет участие уже в этом месяце.

Напомним, 18 октября губернатор Виктор Томенко назначил представителя главы региона и правительства в АКЗС. Должность получила экс-депутат Госдумы от Алтайского края Наталья Кувшинова.