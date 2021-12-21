"Высокие проценты, скрытые комиссии": пять популярных заблуждений о кредитных картах

Кредитные карты у многих вызывают опасения, потому что ассоциируются с бесконечными долгами и бесконтрольными тратами. Хотя на самом деле, если действовать грамотно, можно не только не уйти в минус, но даже приобрести дополнительный доход. Расскажем об этом подробнее на примере кредитной СберКарты.

"Беспроцентный период – это обман"

Считается, что банкам невыгодно предоставлять клиентам льготы. Поэтому многие думают, что беспроцентный период – это ловушка, и в итоге всё равно придётся платить. На самом деле это не так.

Например, на кредитной СберКарте действует беспроцентный период 120 дней. В таком случае вы сможете совершать покупки в течение месяца, а затем у вас останется ещё три месяца, чтобы погасить задолженность без процентов. Если не нарушать сроки, вы ничего не будете должны банку.

"Кредитка нужна только в экстренных случаях"

Совершенно необязательно быть в безвыходном финансовом положении. Кредитка – это отличный вариант для повседневных трат. Например, если вам давно нужен конкретный холодильник, и на него действует спецпредложение, вы можете сразу же купить его с помощью кредитной карты. Ведь пока ждёте зарплату, акция может закончиться.

"Процентные ставки и комиссии слишком высоки"

Допустим, вы вышли за пределы беспроцентного периода. Если у вас кредитная СберКарта, процентная ставка составит всего 17,9% годовых. А ещё вы можете получить сниженную ставку. Например, на покупки в категории "Здоровье".

"Кредитка – признак финансовой неграмотности"

Наличие кредитной карты с этим никак не связано. Наоборот, она может освободить деньги для других задач и даже позволить выйти в плюс. Попробуйте оплачивать текущие расходы с кредитки, а зарплату откладывать на счёт или инвестировать. Ежемесячно вам будет начисляться процент. Вы сможете снимать деньги со счёта в конце месяца и гасить долг, а доход с вкладов так и останется у вас.

"От кредитки нет никаких бонусов"

Многие банки предлагают кешбэк или подарки от партнёров. Например, при покупках по кредитной СберКарте вы будете получать бонусы, которые можно обменять на скидки у партнёров программы "СберСпасибо" от СберБанка. А их, отметим, более 200.

Не стоит опасаться кредиток. Контролируйте траты, не выходите за пределы льготного периода, следите за спецпредложениями – и вы убедитесь, что кредитка может быть удобным финансовым инструментом со своими возможностями.

Кредитная СберКарта СберБанка доступна для оформления сроком на три года. Процентная ставка за пользование кредитом – от 9,8% до 17,9% годовых. Минимальная сумма кредитного лимита – десять тысяч рублей, максимальная – один миллион рублей. Размер кредитного лимита устанавливается индивидуально для каждого заёмщика и зависит от его финансового состояния.

По карте действует льготный период кредитования, в течение которого банк не взимает проценты за пользование кредитными средствами для оплаты покупок и услуг (на операции снятия наличных и переводы на дебетовую карту действие льготного периода не распространяется). Льготный период предоставляется на срок до четырёх отчётных периодов, начиная с даты, следующей за датой отражения операции по счёту в первом отчётном периоде, и заканчивая датой платежа, указанной в отчёте за последний отчётный период в рамках льготного периода.

Действие льготного периода ежемесячно возобновляется на новый срок. Банк не взимает с клиента проценты за пользование кредитом в рамках льготного периода при условии своевременной оплаты клиентом обязательных платежей за соответствующий отчётный период льготного периода, а также погашения задолженности льготного периода до даты платежа за последний отчётный период льготного периода.

Сумма обязательного ежемесячного платежа по кредитной карте – 3% от суммы основного долга, но не менее 150 рублей, плюс проценты, начисленные на сумму основного долга на дату формирования отчёта в соответствии с тарифами банка за отчётный период.

По операциям снятия наличных с карты и переводов на дебетовую карту взимается комиссия: 3% от суммы операции, но не менее 390 руб.

Срок действия кредитного договора – до момента закрытия счёта карты с полным погашением общей задолженности по карте. Валюта кредита – рубли РФ. Стоимость обслуживания карты в год – 0 руб. Кредитную карту может оформить гражданин РФ в возрасте от 21 до 70 лет. Банк вправе отказать в выдаче кредитной карты. Изменения условий осуществляется банком в одностороннем порядке. Подробную информацию о кредитной карте, условиях кредитования, имеющихся ограничениях и иных условиях вы сможете узнать на sberbank.ru. ПАО "Сбербанк". Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015.