Не тяните с покупкой. Что будет с ценами на недвижимость в Москве в ближайшие годы

Квартиры в тех районах Москвы, где открывают новые станции метро, дорожают на 8-15%, сообщает РБК. По оценкам риелторов, жильё сильнее всего поднимается в цене в течение двух месяцев до появления новой станции и двух месяцев после этого. Самый высокий рост цен на "вторичку" в 2022-2023 годах ожидается в районах Нагатинский Затон, Нагорный, Дмитровский, Бескудниковский и Северный.

Росту цен поспособствует и очередное повышение ключевой ставки. По словам специалиста "Циан. Аналитика" Виктории Кирюхиной, ожидается подорожание ипотеки – а это идёт вразрез с динамикой доходов населения. Без льготной ипотеки первичный рынок потеряет часть клиентов, которые будут искать альтернативу среди "вторички". Поэтому к началу 2022 года средние цены на такое жильё в Москве могут увеличиться ещё на 1-2%.

Поэтому если вы давно думаете о покупке жилья в Москве, тянуть больше не стоит. Квартира в столице – отличная инвестиция, которая не только не потеряет в цене, но и будет дорожать. Тем более что приобрести столичное жильё проще, чем кажется. Сделать это можно даже не уезжая из Барнаула. В этом помогут специалисты отдела продаж "Барнаулкапстрой".

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