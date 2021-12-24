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Не тяните с покупкой. Что будет с ценами на недвижимость в Москве в ближайшие годы

, ИА "Амител"
Эксперты ожидают скорый рост цен на квартиры в столице

Квартиры в тех районах Москвы, где открывают новые станции метро, дорожают на 8-15%, сообщает РБК. По оценкам риелторов, жильё сильнее всего поднимается в цене в течение двух месяцев до появления новой станции и двух месяцев после этого. Самый высокий рост цен на "вторичку" в 2022-2023 годах ожидается в районах Нагатинский Затон, Нагорный, Дмитровский, Бескудниковский и Северный. 

Росту цен поспособствует и очередное повышение ключевой ставки. По словам специалиста "Циан. Аналитика" Виктории Кирюхиной, ожидается подорожание ипотеки – а это идёт вразрез с динамикой доходов населения. Без льготной ипотеки первичный рынок потеряет часть клиентов, которые будут искать альтернативу среди "вторички". Поэтому к началу 2022 года средние цены на такое жильё в Москве могут увеличиться ещё на 1-2%.

Поэтому если вы давно думаете о покупке жилья в Москве, тянуть больше не стоит. Квартира в столице – отличная инвестиция, которая не только не потеряет в цене, но и будет дорожать. Тем более что приобрести столичное жильё проще, чем кажется. Сделать это можно даже не уезжая из Барнаула. В этом помогут специалисты отдела продаж "Барнаулкапстрой".

"Барнаулкапстрой" работает под ключ и со всеми застройщиками напрямую. Вам предложат только высоколиквидные объекты от проверенных компаний в перспективных районах – как для жизни, так и для инвестиций.

Так, если вы хотите стать собственником жилья в современном комплексе, который можно назвать семейным, присмотритесь к Московскому микрорайону "Зиларт". (Проектная декларация.) Несколько детских садов, школа, торговый центр, парк и целая сеть прогулочных зон, игровых и спортивных площадок – идеальное место для жизни с детьми.

А дома в ЖК "Лучи" расположены около лесного массива и построены по энергосберегающей "бесшовной" технологии отделки фасадов. (Проектная декларация.)

Специалисты "Барнаулкапстроя" отлично разбираются во всех тонкостях междугородних сделок. Они берут на себя весь процесс оформления, оберегая вас от "бюрократического ада". Платить вы будете только тогда, когда из Москвы придут документы о регистрации со штампом Росреестра. При необходимости для вас разработают максимально комфортные условия ипотечного платежа и подскажут, какие скидки и акции есть на рынке.

ООО ОП "Барнаулкапстрой"
Офис продаж: г. Барнаул, ул. Папанинцев, 114
Телефон (3852) 252-337
WhatsApp: 8-963-504-71-60
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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +73852594466

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