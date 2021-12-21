Управлять, развивать, организовывать. В Барнауле ищут директора по производству

Компания, в которую ведётся подбор, специализируется на производстве полиэтиленовой продукции различного назначения – для бизнеса и бытового назначения. Новое итальянское оборудование позволяет выпускать продукцию отличного качества, пользующуюся спросом у локальных, региональных и федеральных торговых сетей, а также у оптовых компаний в регионах России.

Ещё одно достоинство предприятия – автоматизация производства, куда кандидат должен привнести и свой вклад. Современное программное обеспечение позволяет контролировать все рабочие процессы: от подачи сырья и изготовления продукции до складской и транспортной логистики. Отработанные технологии постоянно совершенствуют грамотные специалисты-технологи.

На производстве сложился сплочённый коллектив профессионалов своего дела: технологи, технические специалисты – энергетик, механик, слесари, начальники смен, мастера, операторы на линиях. Действует система наставничества, обучение по направлениям.

Возглавлять производственный процесс – дело сложное и ответственное. Нужно уметь грамотно планировать объёмы производства изделий, следить за качеством и сроками выпуска продукции, контролировать логистику и управлять командой.

"Ищем директора по производству, который возглавит рабочий процесс и сможет руководить командой, в которой каждый знает свои задачи и чувствует ответственность за общее дело. Грамотного и профессионального управленца ждёт достойная оплата", – рассказывают о вакансии представители агентства "Жираф", ведущие подбор для производственного предприятия.

Предложение будет интересно для профессионалов со стажем, которые привнесут в работу свой опыт производственного управления. Для начинающих управленцев – это возможность профессионально развиваться на современном производственном предприятии.

Подбор для компании ведёт кадровое агентство "Жираф". Звоните 8-913-252-55-52, 8-962-791-99-29.

Рекрутинговое агентство "Жираф"

Тел: 8-913-252-55-52, 8-962-791-99-29

Адрес: пр. Социалистический 109, оф. 215.

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