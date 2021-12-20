Виртуальная телефония за один рубль: "Ростелеком" запускает специальную акцию для бизнеса

"Ростелеком" предлагает сибирским предприятиям оценить услуги виртуальной телефонии всего за один рубль на 30 дней. Предложение действует при оформлении заявки до 30 апреля 2022 года.

Виртуальная АТС помогает настроить коммуникации в офисе без покупки дополнительного оборудования: услуга работает через интернет, а звонки можно принимать на SIP-телефон, мобильный или компьютер. Облачная телефония позволяет переадресовывать и перераспределять входящие вызовы между сотрудниками, добавлять новых пользователей и подключать дополнительные услуги.

"Виртуальная АТС подходит для любого бизнеса, так как требует минимальных затрат на входе и легко масштабируется при необходимости. Кроме того, теперь клиентам доступна функция "Добровольная блокировка": чтобы приостановить работу на срок до 90 дней, достаточно зайти в личный кабинет и нажать на кнопку блокировки. Все привычные настройки при этом сохранятся, а восстановить связь можно будет в любое удобное время", – рассказал заместитель директора макрорегионального филиала "Сибирь" ПАО "Ростелеком" Вячеслав Куц.

Специальное предложение распространяется на два пакетных предложения "Ростелекома". За один рубль на 30 дней можно подключить пять рабочих мест и 600 минут на любые телефоны России или 10 рабочих мест и 1200 минут. В качестве дополнительных опций цифровой оператор предлагает сервис "Аналитика и дашборды", который позволяет анализировать эффективность работы сотрудников, услугу записи разговоров для контроля качества обслуживания клиентов или интеграцию с CRM.

Узнать подробнее о новом предложении и оставить заявку на подключение "Виртуальной АТС" можно на сайте "Ростелекома" и по телефону 8 800 200 30 00.