Барнаульцы пожаловались на ёлочный базар, который перекрыл пешеходный переход

Барнаульцы пожаловались на ёлочный базар, который разместился на пересечении улиц Белинского и Чайковского. Согласно посту в сообществе "Чёрный список Барнаул", конструкции точки продаж новогодних деревьев перегородили проход по пешеходному переходу.
Как отмечают горожане, ежедневно по этому переходу дети ходят в школу. Недовольные барнаульцы призвали администрацию и ГИБДД обратить внимание на сложившуюся ситуацию.
Напомним, ёлочные базары в Барнауле будут работать до 31 декабря. Больше всего (сразу 30 торговых точек) открылось в Индустриальном районе, меньше всего (7) – в Железнодорожном. В Ленинском районе в плане значатся 10 площадок, в Центральном – 12, в Октябрьском – 18. Увидеть карту площадок можно в этом материале.
Комментарии
"ГИБДД обратить внимание на сложившуюся ситуацию"... Ну не смешите!!! ГИБДД может только истуканами стоять и вылавливать не пропустивших пешеходов. На большее у них ума не хватает!
Вы думайте ёлками можно просто так взять и начать торговать хоть где? И с мэром, губернатором и прочими чинушами не поделиться?
И с мэром, губернатором и прочими чинушами не поделиться?
ну а теперь назови суммы которыми надо делиться. прям табличку замути пофамильную. мэр - ххх руб. губер - ххххх руб. чинуш1 - хх руб
или ты мирдверьмяч
не пыхтите, всё согласованно с районной администрацией, хорошие люди всё разрешили
Это нарушает градостроительные нормы.
Есть такое понятие Треугольник видимости.
Что на это скажут контролирующие органы.
Жидкость для розжига перестали продавать?
08:01
Вы письмо в Беллингкэт пишите, расскажите им что раскрыли новейшую коррупционную тему Путина: ведь это всё ему капает)
Жалобу надо писать в районную администрацию и в ГИБДД..
Хотя по статистике Россия на предпоследнем месте на уровне Африке находится по взяточничеству и коррупции, то это дело пустое и недоброе.
Ну всех же всё устраивает и все молчат, вот с молчания большинства и нарушаются права граждан - жителей..
Эх, раньше была страна великая, а сейчас деньги решают всё и законы для одних есть а для других можно все и законов для них нет и никто их не накажет.