Барнаульцы пожаловались на ёлочный базар, который перекрыл пешеходный переход

Барнаульцы пожаловались на ёлочный базар, который разместился на пересечении улиц Белинского и Чайковского. Согласно посту в сообществе "Чёрный список Барнаул", конструкции точки продаж новогодних деревьев перегородили проход по пешеходному переходу.

Как отмечают горожане, ежедневно по этому переходу дети ходят в школу. Недовольные барнаульцы призвали администрацию и ГИБДД обратить внимание на сложившуюся ситуацию.

Напомним, ёлочные базары в Барнауле будут работать до 31 декабря. Больше всего (сразу 30 торговых точек) открылось в Индустриальном районе, меньше всего (7) – в Железнодорожном. В Ленинском районе в плане значатся 10 площадок, в Центральном – 12, в Октябрьском – 18. Увидеть карту площадок можно в этом материале.