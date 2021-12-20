Каждый десятый россиянин собирается взять кредит для празднования Нового года

11% жителей России собираются взять кредит в банках и МФО, чтобы отметить Новый год. Об этом сообщает "РГ" со ссылкой на опрос сервиса "Работа.ру".

Больше половины россиян, которые планируют взять заём, потратят средства на подарки. Ещё 36% хотят приобрести на них продукты для новогоднего стола. На путешествия кредит возьмут 23% опрошенных, 15% – на развлечения. Ещё 8% потратят деньги на зимние виды спорта.

Более трети (38%) хотели бы взять кредит до 50 тысяч рублей, 25% – до 100 тысяч. На заём более 250 тысяч рассчитывают 19% респондентов. Остальные предпочли бы получить у кредитных организаций от 150 тысяч до 250 тысяч рублей.