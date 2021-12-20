Каждый десятый россиянин собирается взять кредит для празднования Нового года

11% жителей России собираются взять кредит в банках и МФО, чтобы отметить Новый год. Об этом сообщает "РГ" со ссылкой на опрос сервиса "Работа.ру".
Больше половины россиян, которые планируют взять заём, потратят средства на подарки. Ещё 36% хотят приобрести на них продукты для новогоднего стола. На путешествия кредит возьмут 23% опрошенных, 15% – на развлечения. Ещё 8% потратят деньги на зимние виды спорта.
Более трети (38%) хотели бы взять кредит до 50 тысяч рублей, 25% – до 100 тысяч. На заём более 250 тысяч рассчитывают 19% респондентов. Остальные предпочли бы получить у кредитных организаций от 150 тысяч до 250 тысяч рублей.
Комментарии
Как же фсбшник поднял страну с колен. Аж гордость берёт!
как сказал глава ЦБ, люди стали жить лучше, больше стали брать кредитов. Так что за чей счет банкет)
11% безголовых россиян, гы-гы
Сдается мне что это какая то фигня. Ссылка на Работа.Ру - то есть 10% не всех россиян, а у тех у кого проблемы с работой. (Безработных сейчас 4% но им кредиты нормальный банк не даст). Странные цифры с потока.
Бред.
Сами себя загоняют в кредиты, половина тратит на вещи которые излишни, нет денег и так надо брать срочно кредит чтобы ехать отдыхать? Или купить телефон дорогущий, вот этого не пойму никогда
Ну каждый по своему сходит с ума, наверняка у отписавшихся есть свой бзык который удивит другого человека.
Кредитное рабство в действии!
прорыФФ
Я бы даже сказал - нарыФФ...
Соискатели вакансий по работе на сайте Работа.ру заявили, что собираются брать взаймы на праздник.
Ну, логично, че. Работа нет, денег нет, а праздника хочется - вот и идут брать деньги взаймы. Причём банк им не даст - работы нет. Дадут в МФО под 1 процент в день.
Вроде бы рядовая новость.
Но нет, уже и людей дураками тут обозвали, и фсб-шника приплели, как будто это он некоторых недалеких заставляет брать кредиты. Ну вас же он не заставляет?)
И за чей счёт банкет спросили - да за их же и счёт, они будут платить вместо 10-15% годовых (в банке) 300% годовых (в МФО).
Прорыв, нарыв, рабство… Ну не берите деньги в долг, кто вас заставляет???
Да ладно! Я еще пойму, что взяли кредит, чтобы на НГ в Доминикану рвануть семьей. Но на стол? Чем отдавать будут?
Ну ладно там на питание и какие тривекторов необходимые берут, но ведь большинство берут на всякую ерунду без которой прекрасно можно жить
Наш народ любит банкиров кормить, видимо много лишних денег.
...кто вас заставляет???...
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Жизнь...
А кредитная "беспроцентная на 4 мес" карта - это не кредит?