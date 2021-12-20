Районы Алтайского края получили 18 автобусов

На прошлой неделе три района Алтайского края получили 18 автобусов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Это самое масштабное обновление автобусов за последние 20 лет. Распределение транспорта осуществлялось исходя из заявок муниципалитетов. Мы передаём его безвозмездно. Теперь главное, чтобы жители могли без проблем передвигаться между населёнными пунктами", – подчеркнул начальник управления по транспорту Министерства транспорта Алтайского края Дмитрий Коровин.

Напомним, по поручению губернатора Алтайского края Виктора Томенко из краевого бюджета выделено 500 миллионов рублей на покупку 193 пассажирских автобусов для 55 муниципальных образований региона.