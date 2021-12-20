Районы Алтайского края получили 18 автобусов

На прошлой неделе три района Алтайского края получили 18 автобусов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Это самое масштабное обновление автобусов за последние 20 лет. Распределение транспорта осуществлялось исходя из заявок муниципалитетов. Мы передаём его безвозмездно. Теперь главное, чтобы жители могли без проблем передвигаться между населёнными пунктами", – подчеркнул начальник управления по транспорту Министерства транспорта Алтайского края Дмитрий Коровин.
Напомним, по поручению губернатора Алтайского края Виктора Томенко из краевого бюджета выделено 500 миллионов рублей на покупку 193 пассажирских автобусов для 55 муниципальных образований региона.
Комментарии
Все это приобретается за счёт бюджета. Бесплатно, безвозмездно нет такого и не было. НИКОГДА .
Все в Барнауле будут работать, в районе ни один не останется. К автобусу денег ещё надо, заправить, водителя и т. д
И что под эти автобусы властям районов опять создавать МУП АТП, которые на днях забанкротили? Как всегда начали решать вопросы когда все уже развалили и к этим автобусам опять все создавать. Правильно как говорит губернатор - главное правильно подать информацию в ключе что все молодцы..
Что бы увезти из районов последних жителей?
Я так понимаю...
На прошлой неделе три района Алтайского края получили 18 автобусов
В пятницу, 17 декабря, писали, что районы получили 52 автобуса. Сегодня пишут, что 18. Где остальные 34 автобуса? Я все считаю.
Не менее масштабное обновление подвижного состава муниципальных перевозчиков было в 2011 году. Тогда было приобретено более 170 автобусов для пассажироперевозчиков сельских районов. Из всего этого огромного количества техники реально на маршруты попали единицы, и то в основном там, где оставались пассажиро-перевозящие "МУПы". Остальная техника осела в разных там "культурах", "мультурах", да и просто в районных администрациях, на фуршеты в барнаул выезжать (Фиаты например). В настоящее время имеются ли действующие "МУПы" в области пассажирских перевозок сказать не могу, но думаю что их намного меньше чем в 2011 году. Мы очень хорошо помним этот опыт, хотелось бы чтобы его не забыли в профильном "минтрансе".
местечковые князья из районных МУПов всё равно все разворуют и развалят