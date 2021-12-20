Песков отшутился после вопроса о том, что делать, если Путин заразится коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков шуткой ответил на вопрос журналистов о том, что власти будут делать, если Владимир Путин заразится коронавирусом. Его слова передаёт РИА Новости.
"Ну слушайте – он же Путин, кто его заразит?" – отшутился Песков.
Он отметил, что вокруг президента работают врачи и специалисты, чтобы исключить возможность его инфицирования. Кроме того глава государства, по его словам, прошёл ревакцинацию и испытал на себе назальную вакцину, чтобы не болеть.
Ранее глава центра Гамалеи заявил, что сочетание "Спутника V" и назального препарата от коронавируса защитит человека от возможности стать случайным распространителем инфекции.
Комментарии
Путин шутит...
Песков шутит...
Вот и живём как в передаче Аншлаг!?
А что будет делать америка,если заразится 79-ти летний старикашка?Там уже 51,7 миллионов человек заражённых.
Страна - шутник, страна - гомолея, страна - гинзбурк
А что будет делать америка,если заразится 79-ти летний старикашка?
Выберут нового и продолжат жить счастливо. А вот что будет если ваш старикашка загнётся?
20.12.2021 10:28 Не старикашка, а бидон! Че вы соединенные штаты оскорбляете))