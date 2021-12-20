Песков отшутился после вопроса о том, что делать, если Путин заразится коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков шуткой ответил на вопрос журналистов о том, что власти будут делать, если Владимир Путин заразится коронавирусом. Его слова передаёт РИА Новости.

"Ну слушайте – он же Путин, кто его заразит?" – отшутился Песков.

Он отметил, что вокруг президента работают врачи и специалисты, чтобы исключить возможность его инфицирования. Кроме того глава государства, по его словам, прошёл ревакцинацию и испытал на себе назальную вакцину, чтобы не болеть.

Ранее глава центра Гамалеи заявил, что сочетание "Спутника V" и назального препарата от коронавируса защитит человека от возможности стать случайным распространителем инфекции.