Роспотребнадзор ограничил ввоз гранатов, винограда и перцев из Турции

Роспотребнадзор приостановил поставку из Турции перца и гранатов с 17 декабря, а также поставку винограда с 10 декабря. Об этом сообщает РИА Новости.

В разное время специалисты выявили 33 производителя, которые поставляли в Россию продукцию с двенадцатью видами пестицидов, десять из которых запрещены в РФ.

"Роспотребнадзор приостановил ввоз из Турецкой Республики и Исламской Республики Иран на территорию РФ <...> с 02.12.2021 – перца иранского происхождения, с 10.12.2021 – винограда турецкого происхождения", – сказано в сообщении ведомства.

В результате в страну не ввезли около 60 тонн винограда и более 10 тысяч тонн гранатов.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор с 3 ноября приостановил ввоз турецких лимонов из-за превышения допустимого уровня пестицида хлорпирифос.