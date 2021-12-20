В Алтайском крае стали реже заключать сделки с новостройками и чаще брать ипотеки

С января по ноябрь 2021 года в Алтайском крае на 12,3% сократился объём сделок с квартирами в новостройках по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщает "Толк". В этом году Росреестр зарегистрировал 9314 договоров долевого участия, а в прошлом году их было 10 622.
При этом за год сразу на 41% выросло число ипотек на недвижимость – до 65 741. Жители края взяли больше всего займов в первые месяцы 2021-го благодаря льготным кредитам и уменьшению рыночной ставки по ипотеке. Однако затем Центробанк начал повышать ключевую ставку, из-за чего увеличились и ипотечные.
Ипотечное кредитование в Алтайском крае выросло на рынке вторичного жилья. Однако сегмент новостроек показал спад вдвое. В последние месяцы жители Алтая, как и все россияне, стали брать меньше кредитов. В октябре в регионе выдали 2,5 тыс. ипотек, что на 32% ниже на фоне показателя годичной давности.
За 2021-й заявлений в Росреестр о совершении всех учётно-регистрационных действий поступило меньше на 31% – 311 771. В целом за госрегистрацией прав обратились 265 985 раз (на 34,6% меньше, чем в 2020-м). Эксперты отмечают падение рынка не только растущими ценами, но пандемийными ограничениями.
Также специалисты считают, что рост ставок и рекордно высокие цены делают приобретение недвижимости сейчас крайне невыгодным. На рынке почти не осталось инвесторов и тех, для кого жилищный вопрос не является первостепенным. Остались лишь те немногие, кто срочно ищет жильё.
Комментарии
а цены на нормальные новостройки видели? глаза кровоточат! это если удастся купить у застройщика, ведь в своем большинстве уже на старте продаж квартир нет. все распределено между перекупами задолго до.
А сделки по перекредитовке по более низкой ставке учитывались при подсчётам? А то цены-то задрали на жилье, а фактически продажи есть?
20.12.2021 11:38 Продажи встанут в 2022-23 годах. Так что "риэлторы" живущие с комиссии от сделок гоу получать лицензию таксистов! ))) И тем кому вы пели что "цены будут расти всегда", эти клиенты к вам не обратятся за помощью и сделают вам отрицательные отзывы в вашу репутацию и карму. Кто из агентов не уйдет с рынка на эти 2 года с нормальной репутацией те и останутся в этой профессии!
Работать на растущем рынке любой сможет и студент, и бабка с авоськой. А вот зарабатывать на падающем рынке это уже прерогатива настоящим профессионалам своего дела.