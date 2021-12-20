Умер режиссёр фильма "Мы из будущего" Андрей Малюков

В возрасте 73 лет ушёл из жизни народный артист России, режиссёр фильма "Мы из будущего" Андрей Малюков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его двоюродную сестру, актрису Наталью Бондарчук.

По её словам, в последнее время Малюков страдал от тяжёлой болезни, а незадолго до смерти он заразился коронавирусом.

"Мои самые любимые фильмы у него – "В зоне особого внимания" и "Мы из будущего", в этой картине был композитором мой сын Иван Бурляев. Мы все скорбим, понимаем, что случилась страшная трагедия. Его очень любили", – добавила актриса.

Как отметила Бондарчук, прощание с режиссёром проводиться не будет из-за распространения коронавируса.