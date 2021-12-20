Вирусолог рассказал, как скоро наступает смерть от коронавируса

Врач-вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал о том, как скоро умирают заражённые коронавирусом. Его слова передаёт ura.ru.

По словам специалиста, обычно смерть у больных коронавирусом наступает через три-четыре недели.

Альтштейн добавил, что ожидать повышенной смертности или тяжёлого течения при "омикрон"-штамме коронавируса не стоит. Специалист подчеркнул, что заболевание в этом случае протекает как простуда и не имеет никаких особых проявлений.

Ранее врач-вирусолог Павел Волчков заявил, что непривитые люди тяжелее переносят заражение "омикрон"-штаммом коронавируса. При этом отметил, что вероятность заболеть коронавирусом впервые со временем уменьшается.