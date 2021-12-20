Колея больше 5 см. Житель барнаульского посёлка пожаловался на заваленные снегом дороги

Житель посёлка Лесного в городском округе Барнаул пожаловался на состояние дорог, не соответствующих ГОСТу. Как он сообщил в своём Instagram, проблема коснулась улицы Радужной, а также всех переулков посёлка.

Мужчина отметил сужение дороги, снежные отвалы по обочине и колею глубиной более пяти сантиметров. По его словам, дороги никто не обрабатывает противогололёдными реагентами, а остановки общественного транспорта завалены снегом. Также не очищены тротуары и пешеходные переходы.

Житель отметил, что проблема коснулась и села Власиха: там не убраны улица Первомайская, которая ведёт к детскому саду, администрации, МФЦ и сельской амбулатории. Также снежные трудности наблюдаются на улице Зелёной и набережной.

Ранее житель Барнаула пожаловался на состояние тротуаров на ул. Шумакова в районе бизнес-центра "Статус". По словам горожанина, городские коммунальные службы не проявляют интереса к содержанию тротуаров и пешеходных переходов в нормативном состоянии. На опубликованных им фото вместо тротуара можно увидеть сплошную кашу из грязи и снега, покрывающую лёд.