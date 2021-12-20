"Меня не будет, а здание останется": ректор АлтГУ рассказал о судьбе корпуса на Сахарова

Руководство Алтайского государственного университета не планирует отказываться от строительства нового корпуса на площади Сахарова, несмотря на критику общественников и замечания членов градостроительного совета. Проект здания будет доработан и его вновь в 2022 году представят на рассмотрение архитекторов. Об этом заявил ректор опорного университета Сергей Бочаров в "Переговорке" на amic.ru.

По словам руководителя вуза, в АлтГУ нет свободных учебных площадей. Нет ни одного свободного кабинета. Вуз купил здание на улице Калинина, но этого недостаточно. Необходимо строить новый единый университетский кампус в центре Барнаула, чтобы студенты не ездили между парами на занятия на общественном транспорте.

"Нам нужен новый учебный корпус. В новом здании предусмотрены современные лаборатории, площади для занятия в кружках, библиотеки. Мы говорим о здании общественного назначения, которое будет формировать столетиями облик центра Барнаула. Для этого будут приезжать учиться ребята из других городов и стран. Здание должно украсить город. Общественная дискуссия ушла не в ту сторону. Объект должен быть полезным для Барнаула на долгие годы. Меня не будет, а здание останется. Университет останется навечно", – пояснил Сергей Бочаров.

Ректор АлтГУ сообщил, что недочёты градостроительного совета, которые были высказаны проектировщикам корпуса в начале ноября 2021 года, будут исправлены. Например, предусмотрят большую парковку возле нового здания, которую можно будет использовать как стоянку автомобилей во время проведения концертов на площади Сахарова. Кроме того, в проекте нового корпуса будет много деревьев и кустарников. По словам Бочарова, вуз активно развивает зелёные зоны в Барнауле, поэтому ректору АлтГУ непонятна позиция общественников, которые выступают против вырубки нескольких деревьев на площади Сахарова, где планируют построить здание.

"Наш вуз делает огромную работу по озеленению Барнаула. Мне непонятен подход, что на конкретном месте исчезнет дерево и это вселенская катастрофа. Это не так. Деревья и кустарники появятся на лестнице, а также на крыше здания. Взамен вырубленных деревьев высадят новые. Градостроительный совет дал рекомендации устранить замечания. Мы будем над этим работать", – заключил Сергей Бочаров.

Как неоднократно писал amic.ru, уже несколько лет АлтГУ разрабатывает проект нового корпуса. Федеральные власти готовы выделить на строительство 1,5 миллиарда рублей. Новое здание планируют возвести на месте сквера на площади Сахарова. Проект обсуждают с 2019 года. При этом многие общественники и даже студенты выступают категорически против застройки участка. По их мнению, новый корпус изуродует центр города. В АлтГУ же уверены: объект, наоборот, украсит его.

11 ноября члены градостроительного совета Барнаула отклонили проект нового корпуса. Архитекторы и специалисты решили, что он не соответствует градостроительным нормативам. Так, по расчётам главного архитектора Алтайского края Виктора Четошникова, участок, где планируется построить здание такой этажности и площади, должен быть около 12 га, а архитекторы почему-то решили всё уместить на 2 гектарах. Также Четошников отметил, что организовать выезд с подземной парковки на ул. Димитрова с соблюдением технических норм нереально. И третья проблема, которую отметил Виктор Четошников, – для этой площадки не хватает зелёных зон.

С учётом указанных замечаний проект решено было отправить на доработку.