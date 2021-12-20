"Меня не будет, а здание останется": ректор АлтГУ рассказал о судьбе корпуса на Сахарова

Руководство Алтайского государственного университета не планирует отказываться от строительства нового корпуса на площади Сахарова, несмотря на критику общественников и замечания членов градостроительного совета. Проект здания будет доработан и его вновь в 2022 году представят на рассмотрение архитекторов. Об этом заявил ректор опорного университета Сергей Бочаров в "Переговорке" на amic.ru.
По словам руководителя вуза, в АлтГУ нет свободных учебных площадей. Нет ни одного свободного кабинета. Вуз купил здание на улице Калинина, но этого недостаточно. Необходимо строить новый единый университетский кампус в центре Барнаула, чтобы студенты не ездили между парами на занятия на общественном транспорте.
"Нам нужен новый учебный корпус. В новом здании предусмотрены современные лаборатории, площади для занятия в кружках, библиотеки. Мы говорим о здании общественного назначения, которое будет формировать столетиями облик центра Барнаула. Для этого будут приезжать учиться ребята из других городов и стран. Здание должно украсить город. Общественная дискуссия ушла не в ту сторону. Объект должен быть полезным для Барнаула на долгие годы. Меня не будет, а здание останется. Университет останется навечно", – пояснил Сергей Бочаров.
Ректор АлтГУ сообщил, что недочёты градостроительного совета, которые были высказаны проектировщикам корпуса в начале ноября 2021 года, будут исправлены. Например, предусмотрят большую парковку возле нового здания, которую можно будет использовать как стоянку автомобилей во время проведения концертов на площади Сахарова. Кроме того, в проекте нового корпуса будет много деревьев и кустарников. По словам Бочарова, вуз активно развивает зелёные зоны в Барнауле, поэтому ректору АлтГУ непонятна позиция общественников, которые выступают против вырубки нескольких деревьев на площади Сахарова, где планируют построить здание.
"Наш вуз делает огромную работу по озеленению Барнаула. Мне непонятен подход, что на конкретном месте исчезнет дерево и это вселенская катастрофа. Это не так. Деревья и кустарники появятся на лестнице, а также на крыше здания. Взамен вырубленных деревьев высадят новые. Градостроительный совет дал рекомендации устранить замечания. Мы будем над этим работать", – заключил Сергей Бочаров.
Как неоднократно писал amic.ru, уже несколько лет АлтГУ разрабатывает проект нового корпуса. Федеральные власти готовы выделить на строительство 1,5 миллиарда рублей. Новое здание планируют возвести на месте сквера на площади Сахарова. Проект обсуждают с 2019 года. При этом многие общественники и даже студенты выступают категорически против застройки участка. По их мнению, новый корпус изуродует центр города. В АлтГУ же уверены: объект, наоборот, украсит его.
11 ноября члены градостроительного совета Барнаула отклонили проект нового корпуса. Архитекторы и специалисты решили, что он не соответствует градостроительным нормативам. Так, по расчётам главного архитектора Алтайского края Виктора Четошникова, участок, где планируется построить здание такой этажности и площади, должен быть около 12 га, а архитекторы почему-то решили всё уместить на 2 гектарах. Также Четошников отметил, что организовать выезд с подземной парковки на ул. Димитрова с соблюдением технических норм нереально. И третья проблема, которую отметил Виктор Четошников, – для этой площадки не хватает зелёных зон.
С учётом указанных замечаний проект решено было отправить на доработку.
Комментарии
Университет останется навечно - очень-очень жаль
Мне непонятен подход, что на конкретном месте исчезнет дерево и это вселенская катастрофа.
Тут дело не в этом, а в том, что вы загадите территорию всю вокруг вашей стройки на много лет, а то и десятилетия если неожиданно кончится финансирование, и будут стоять перекрытыми соц и димитрова!!!!
Если строить то в жилом районе. Центр перегружен. У каждого студента авто.
11:55
Манюня, а чего тебе жаль? Что АлтГУ будет университетом и впредь?
11:57
С чего вы взяли? Есть предпосылки? Художественный музей не предлагать, там особая история, связанная со Стройгазом.
Финансирование есть, проект скорректируют. Желающих строить - полно, и это вовсе не СЭЛФ. Не вижу проблем.
"Меня не будет, а здание останется"
Не останется, почти все здания после 2005 г.п потомки будут матерясь сносить и делать все по нормальному.
Ниже по Соцу места дофига пусть там и строят , нечего сложившийся ансамбль загаживать . И-да , если построит - оставит памятник эпохе хапуг , бездарей , мздоимцев , казнокрадов .
Эти типа; после меня хоть потоп?
Я знаю, корпус будет, я знаю саду цвесть.Построят здание-Храм Науки.А противникам науки и строительства стоило бы развернуться на 180 градусов и обратить внимание.на планы возведения многоэтажки рядом с Дворцом Спорта на месте водных баков в холме
12:28
Вот конкретно ты - строитель, чтобы такие заявления делать?
И ещё одно: вам не кажется, что когда человек обобщает на пустом месте - «все», «никто», «народ» - он это делает только от отсутствия конкретных фактов, и потому что он сам является демагогом?
А на Калинина места нет около выкупленного здания? Там целый завод сгорел! Место пустует! Каждый день езжу мимо и смотрю.
12:31
Где там на Соце ниже есть место? Там пустое место? И земля ничья? Так ты мне скажи где это - я тебе так и быть, даже на бутылку водки денег дам.
О каком сложившимся ансамбле идёт речь? Об ансамбле Верасы или Земляне?
Какой ансамбль, алё, там ДС, обшитый дешевым сайдингом, там разваливающаяся Обь, которую тоже со временем снесут. Там сейчас на холме, где баки закопаны, с января по апрель вычистят все, подготовят стройплощадку под жилой дом. Читайте новости. Не в курсе ещё? Так вы смотрите чем там все закончится)
20.12.2021 12:03
- гость -
очень-очень жаль, что это здание построят.
а вечного ничего не бывает.
машину времени Герберта Уэллса почитайте, например
Уточните, пожалуйста ,где конкретно университет развивает зелёные зоны?что и когда посажено?
20.12.2021 13:12
Гость
Это присказка, что бы не возмущались лишний раз. Вон на речном построят, с тем что горожане будут иметь подход к Оби, но на деле это будет не так)
"Меня не будет" считаю это заявление законченным предложением))
Если Бочаров (читай: Землюков) будет вести себя как упертый... (на новые ворота), то действительно скоро в АГУ не будет такого ректора (и президента)
Вот почему всеми воспринимается как данность фраза "ансамбль площади Сахарова сложился"? Где он сложился? В головах некоторых харизматов? Да здесь вообще площади как таковой не планировалось и не было, пока в 90-е психодемократам не пришло в голову дать этому месту политических митингов имя "площади" да еще и "Сахарова". А место с баками? Его скоро тоже застроят. А домище за Дворцом спорта? Это место - с развивающейся архитектурной композицией. И строительство нового корпуса АлтГУ, который действительно ПЛАНОМ был предусмотрен, вполне логично. И Бочаров прав в том, что продуктивнее нам, горожанам, найти самый красивый и оптимальный проект здания.
20.12.2021 14:08
Гость
жадность и жадность
другого смысла в ваших речах нет.
оставьте сквер в покое
Тебя не будет, а жители Барнаула будут приходить пос ать на твое здание (кустиков же не будет тоже) и проклинать тебя последними словами? И зачем тебе такая слава?
20.12.2021 14:08
Гость
И строительство нового корпуса АлтГУ, который действительно ПЛАНОМ был предусмотрен, вполне логично. И Бочаров прав в том, что продуктивнее нам, горожанам, найти самый красивый и оптимальный проект здания.
Вполне логично строить в другом месте, а не на месте сквера. Было бы желание найти такое сесто, то оно бы нашлось. И горожане с удовольствием помогли бы выбрать лучший проект. А в ваших словах,кроме финансовой заинтересованности, ничего больше нет.
14:03
Ну вот не вам решать кто будет ректором, а кто нет. Вам максимум решать задачу вытереть свой зад после дефекации или оставить как есть.
14:40
То есть это вы обоссываете подъезды и дома в городе?
Ту 14:16 и 14:47
Вам приводят аргументы в пользу стройки. Что делаете вы? Вы игнорируете аргументы оппонентов и просто кидаете грязь в ответ: мол это продиктовано жадностью.
Вот чем вы эту якобы жадность можете обосновать? Стройки ещё нет, но вы уверены, что украдут деньги? А вам не кажется, что вы напоминаете слепую девочку, когда той из жалости наложили целую кучу пельменей, а она сказала «представляю сколько вы себе навалили». Вы - как антиваксеры, у вас фактов нет, одни подозрения, предчувствия, гадания.
Зачем искать иную землю в городе, если есть своя? Зачем платить дикие деньги за чужую землю, если можно не платить, ибо уже есть. Эту землю выделили универу именно для нового корпуса, ещё давно. Окружающий площадь Сахарова «ансамбль» в самое ближайшее время изменится кардинально и без нового корпуса Универа - до апреля сроят под ноль холм с баками, там начнётся стройка жилого дома, и явно не пятиэтажного.
20.12.2021 15:33
- гость -
Ту 14:16 и 14:47
Вам приводят аргументы в пользу стройки. Что делаете вы? Вы игнорируете аргументы оппонентов и просто кидаете грязь в ответ: мол это продиктовано жадностью.
Какие вы аргументы приводите? Приведите один самый интересный, как конкретно будет расположено ограждение вашей стройки или как всегда зассыте это показать???????
20.12.2021 15:33
- гость -
убогий холм на углу соца/молодежки меня своим видом никогда не воодушевлял, например. Да, в действе мы с него катались на ледянках и что от того?
это не исторический памятник, а парк там городу содержать не выгодно.
будет дом - не вопрос. это не отразится ни на чем! одним пустырем будет меньше.
но уже сейчас грустно смотреть в сторону соца с ленинского - там торчит убогий синий сарай в виде "реновированного" дворца спорта и убогая свечка - уже за это кланяемся в ноги нашим местным властям всех уровней и нашим местным гениям архитектуры, которые этот произвол одобрили, прикрываясь красивыми словами о светлом будущем.
вопрос - не хватит ли улучшений в этом конкретном месте? может, остановимся уже на достигнутом?
15:36
Да мне поровну как и где будет проходить ограждение этой стройки. Да, на период стройки Соц, видимо, станет не проездным, или только с сужением на одну полосу движения, которую можно использовать как реверсивную. Ну и что? Везде стройки причиняют временные неудобства. Так что теперь, не строить а городе? Вот ЦУМ будут вскоре реконструировать, это будет населению неудобно? Будет. И что, не строить? А путепровод на Новом рынке тоже не делать? Там вообще на 2 года город колом встанет. Однако, никто же не говорит не стройки или не делайте.
Ваши слова - в пользу бедных..
20.12.2021 15:59
- гость -
зато Ваши - явно в пользу богатых
точнее стремящихся разбогатеть за казённый счет
Маня, вот лично меня менее всего интересует твой взгляд на Соц и твоё настроение при этом.
про новостройку жилого дома на месте баков: это для наглядности того, что никакого «ансамбля» там нет. Он только сейчас будет складываться. Я вас уверяю, Ракшин купил здание Оби не для того, чтобы делать бизнес на продаже билетов в бассейн.
И вообще, Маня, не тебе решать как выглядеть городу. Для этого есть специально обученные люди.
20.12.2021 16:03
- гость -
не мне? почему же? я житель барнаула в 3-м поколении, извините.
а Вы?
и не помню, кстати, чтобы мы вместе выпивали... или в песочнице совочками делились.
рассуждая на "умные" темы, сленг применяйте соответствующий хотя бы. ели уж мыслей в голове негусто
16:00
Если вы даже известные речевые конструкции воспринимаете тупо конкретно как они звучат, то это только вашего интеллекта недостаток. Читайте больше. Ну, или в поисковик забейте значение этого выражения, если образовываться лень.
"И вообще, Маня, не тебе решать как выглядеть городу. Для этого есть специально обученные люди. " . А ещё есть их лизозады , как ты . Надеюсь "бог не Тимошка- видит немножко".
20.12.2021 16:07
- гость -
ну, нет)))
поспорю))))
получился классный каламбур)
прям горжусь.
Не в бровь, а в глаз.
вы бы уж лингвистам АГУшным доплачивали за комменты на тему стройки - и то интересней диалог бы шел.
грустно, что у "защитников" все так линейно, в лоб, с оскорблениями, в стиле пэтэушников. или вы уже и филологов грамотных произвели напрочь со своими оптимизациями, схемами и прожектами?
Мань, а за неимением контраргументов решила съехать на выяснение в интернете рамок общения? Глупо и смешно)
ПослушайТЕ, жительница Баран-аула в десятом поколении, было бы чем гордицца)
Это как все мАсквичи сейчас, а место рождения - Зажопинск. Так вот, Барнео - такой же зажопинск. Я могу это смело говорить, ибо сам здесь родился и жил, и сейчас живу. И в других городах пожил.
Не мешайте людям делать город более современным, более экономически развитым. Новый корпус - новые студенты. Если отсутствует понимание что значат дополнительные люди для развития города, то мне нечего сказать… Тыж как финансист могла бы про это и сама знать.
16:09
Тимошка, точно тебе говорю)
16:15
А чем вас дискуссия со мной не устраивает? Риторикой? Так и с вашей стороны «лизозадами» разбрасываются…
Прежде чем другим советы давать, вы бы свою речь отфильтровали, ок?
20.12.2021 16:16
- гость -
о чем вы?
новые люди? какие? откуда?
они у нас были всегда и без корпусов, уродующих стиль главного проспекта города.
ЭТО БЫЛ СЕЛЬХОЗ!
и там учились будущие жители Барнаула - выходцы из сел Алтайского края.
Где хоть 1 доказательство того, что стройка корпуса привлечет новых жителей? Это фантазия!
а город мой оскорблять не смейте, Вы , житель Барнаула в 1-м и последнем поколении!
Вы видели чего получше - чего здесь-то сидите, прозябаете?
или ждете, пока денег получится на стройке срубить, а потом тю-тю??? видимо так)
а я здесь живу, здесь живут мои дети.
уймитесь уже
Ни один вменяемый человек не будет рад очередной бетонной коробке вместо сквера хоть корпуса АГУ с одной стороны площади, хоть гостиницы с противоположной. Тем более там не мусорные клёны.
Мань, я не первого поколения житель этого города, но надеюсь, что мои дети после школы уедут из этого города в другие, более комфортные и цивилизованные города.
Если у вас, как у не просто коренной, а я даже сказал бы у заякорённой барнаульчанки, весь смысл развития локации сводится к торможению строек в городе, а его дух вы видите в хрущевках Черемушек (и то, и другое, кстати, не имеет индивидуальных признаков так как используется во всех городах страны), если для вас суть краевого центра в том, что у него центральная улица - это проспект Ленина, а на центральной площади изваяние Володи каменного, то извините, мы с вами разные люди, и о разном.
20.12.2021 16:51
- гость -
занимайтесь софизмом сколько Вам хочется.
Сути дела это не меняет.
ваш король гол, и это очевидно
20.12.2021 15:59
- гость -
15:36
Да мне поровну как и где будет проходить ограждение этой стройки.
А мне вот не поровну, потому как вы засрёте всё там!!!! Мест где в центре погулять и так не много!!! И как там городскую ёлку потом устанавливать, когда вы всё вокруг обгадите????
Бочаров и Землюков после себя лучше оставьте сквер, сквер можно обновить, сделать современным, Ваши прекрасные студенты будут там прогуливаться.
Коробка не нужна, здание дубликат, совершенно пустая трата федеральных денег, цель у Вас только одна очевидная .
Дело не только в деревьях, это уродство, пристройка к пристройке пристройка.
Вам миллион раз уже места предлагались, которые Вы упёрто не собираетесь даже рассматривать.
Понравилось на стройке общаг бабки пилить. Всё никак не успокоится) Да и нормальное место для корпуса выкупать жаба задавит
Жаль, что такое мнение, это последние оставшиеся свободные пространства в центре города. Смотрю на застройку Локомотива, жуть, огромнейшие махины, страшно представить, что вместо сквера у пл. Сахарова будет, если на картинке даже выглядит оргомной некрасивой коробкой, хотя рядом "шикарный" Дроздов арена мало чем уже испортишь, печально всё.
И как коробас из стекла и бетона, не имеющий архитектурной ценности (сравните с тем же ранхигсом) украсит город? Или привлечет абитуру на ногтеточек? Это уникально? Нет - Суртаев и Деринг Александр Федорович куда лучше могут. Если уж нужен корпус шараги, то уж делайте украшение, а не вот это. А вообще на сахарова нужно запретить любую стройку, а саму площадь закрыть для проезда - вот это реально развитие города.
Это как новый ну погоди - все альтернативно одаренные хотели снять новый шедевр. Получилось... ну не получилось.
Работаю в корпусе на Димитрова, 66. Вторая смена - корпус свободный. По субботам можно песни во весь голос распевать: почти никого нет. О какой нехватке учебных аудиторий говорит Бочаров?
Что за кружки он собрался проводить в новом корпусе?
Господи, ну как же университету не везет-то с ректорами... Алчность и дурость сплошная.
А лучше ни тебя бы не было, ни здания.