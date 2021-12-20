Новая сеть в два клика: как перейти на Tele2 с сохранением номера не выходя из дома

Мобильный оператор Tele2 предложил клиентам переходить в свою сеть с сохранением номера дистанционно. Для этого нужна карта с саморегистрацией: её можно купить с доставкой на сайте или в приложении Tele2, на крупнейших маркетплейсах или в сетях крупных ретейлеров. А заявление на перенос номера и договор с новым оператором вы сможете подписать с помощью приложения "Госключ".

Для активации карты клиенту нужно иметь подтверждённую запись на портале "Госуслуги". Приложение совершит переход на портал, после чего данные автоматически подгружаются из ЕСИА в "Госключ".

Чтобы вы смогли безопасно подписать договор, "Госключ" воспроизводит случайные числа и на основе криптографической защиты создаёт уникальный сертификат усиленной неквалифицированной подписи (УНЭП). Его нужно сгенерировать всего один раз – после этого подписывать документы можно нажатием одной кнопки.

"Мы предлагаем клиентам подключиться к нашей сети без посещения салона: договор и заявление на перенос можно подписать в онлайн-формате. Подключение с помощью "Госключа" удобно, безопасно и быстро для абонентов. Единожды получив электронную подпись, клиент получит возможность использовать её в будущем для других целей – подписания трудовых договоров, договоров купли-продажи и аренды", – рассказал директор по развитию цифрового канала Tele2 Сергей Колесняк.

Перенос номера следует начать в приложении "Мой Tele2". После сканирования штрих-кода на упаковке SIM-карты пользователь может выбрать в пункте меню переход со своим номером. Затем потребуется ввести номер телефона и желаемую дату переноса. После выбора даты клиент получит на подписание договор и заявление на перенос в приложении "Госключ".

Клиент переходит в приложение "Госключ", где видит уведомление "Поступили документы". Абонент подписывает оба документа нажатием на кнопку приложения "Госключ". Договор в электронном виде отправляется абоненту на почту, SIM-карта активируется.

По данным ЦНИИС, с 2014 года на российском рынке было перенесено 21,5 млн номеров. При этом с начала 2021 года общее число портаций увеличилось на три миллиона – прирост составил почти 17%.

Напомним, в августе 2021 года Tele2 одним из первых в России предложил клиентам удаленно регистрировать SIM-карты с помощью неквалифицированной электронной подписи в приложении "Госключ". Это стало новым способом удалённого заключения договоров, согласно закону, который вступил в силу 1 июня 2021 года.