Среда, 22 Декабрь, 23:05

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,79
€ 83,15
-5°


10292983 +25264
Обь
16см +4

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Итоги года: пресс-конференция Виктора ТоменкоНовый год-2022QR-коды на Алтае
Новости

Учительница разорвала тетрадь и дала пощёчину ученику под Екатеринбургом

, ИА "Амител"
Школьник мог спровоцировать педагога, а в перепалке обращался к учителю на "ты"
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В городе Берёзовском Свердловской области учительница разорвала тетрадь ученика и дала ему пощёчину. Об этом сообщает РИА Новости.

Видеозапись инцидента опубликовали в социальных сетях. В словесной перепалке школьник обращался к педагогу на "ты". Что стало причиной конфликта, неизвестно.

В комментариях под постом многие поддержали учителя и предположили, что всё это может быть провокацией.

Инцидентом заинтересовались в прокуратуре. 

"Парень не занимался на уроке чем положено, из-за чего учительница и подошла. В ответ юноша обматерил её, что, скорее всего, и послужило причиной ответной и недопустимой реакции. С большой долей вероятности могу сказать, что по итогам разбирательства в отношении законных представителей школьника полиция может возбудить административное делопроизводство по статье 5.35 КоАП России ("Ненадлежащее воспитание своего ребенка"), а в отношении учителя – за побои", – рассказали о случившемся в полиции.

Ранее сообщалось, что алтайское село осталось без учителей из-за того, что водитель автобуса заболел.

Алтайское село осталось без учителей из-за болезни единственного водителя автобуса

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент +73852594466

Комментарии

20.12.2021 12:18
старый

Помню в наше время, физички на неделю двух указок не хватало. Разбивала их о голова таких же "детей" И ни кто слова не говорил, дабы, если узнают родители, дома в тройне получишь.

20.12.2021 12:25
- гость -

Что ещё написала или нарисовала в той тетрадке "деточка" неплохо было бы узнать . А малолетних подонков и их родителей пора приводить в чувство и подводить к ответственности за их дела .

20.12.2021 12:28
- гость -

Жалко учителей. Они не имеют прав. Зато у учеников прав выше крыши. Нужны законы регулирующие отношения ученик - учитель.

20.12.2021 12:40
- гость -

12:28
Что тут ещё регулировать? Школьник - несовершеннолетний, недееспособный и неправоспособный до своего совершеннолетия, за него ответственность несут его законные представители - родители/родственники/опекуны. Тут ничего не изменишь. Как не изменишь и того, что никто не смеет бить школьника. Это запрещено законом. Это шестиклассник, а ты взрослый педагог. Если ты не можешь решить конфликт без рукоприкладства - вон из профессии. У врачей тоже бывают трудные пациенты, но что-то не слышно, чтобы хирурги им ноги отпиливали из-за этого.

20.12.2021 12:44
Гость

Конечно, ученик не прав, не воспитан. Но учитель же изучает Педагогику, Психологию, Методики обучения и др.спец.науки. Поэтому, из таких ситуаций должен находить выход без мордобоя и истерик.

20.12.2021 12:45
- гость -

Что бы он там не натворил, бить нельзя.

20.12.2021 12:48
Барнаулец коренной

Это же дети. Надо по лояльнее и по доброму а не как в дикарском обществе бить и унижать.
Есть другие способы пожурить ребенка.
Россия не вышла из 19 века где на горох сажали детей и били плетьми, но давайте жить в 21 веке, а не быть дикарями и ретро градами и жить по заветам прошлого поколения по воспитанию.
Я "Макаренко" не читал, но осуждаю.

20.12.2021 12:50
- гость -

20.12.2021 12:40
- гость -
12:28
Что тут ещё регулировать?

Школьнику шестикласснику можно все, подойти к учителю дать по голове, порвать платье, убить, обматерить и т.д. Он же школьник не совершеннолетний. А она педагог ей нельзя защищаться.

20.12.2021 12:50
- гость -

Жаль учителей. Надо бы родителям ремня всыпать, а им ничего не будет. Помните случай, когда над девочкой сверстницы поиздевались? Так вот, родителям этих школьниц НИЧЕГО НЕ БЫЛО! От слов вообще! Их даже к ответственности не привлекли.

20.12.2021 12:51
- гость -

вот и мамаши подтянулись! а потом ноют в Отделах по всей стране - простите, отпустите! он же ребенок!
Провести проверку, опросить шакалят и прописать всем по контрольной!
Родителям: дома ремня всыпать и неделю без интернета!

20.12.2021 13:01
- гость -

12:50/1
Ты больной? Ну вот ты, взрослый человек, ты станешь бить ребёнка тринадцатилетнего? Хоть он в тебя грязью кинул на улице. Станешь?
Если да, то такие как ты ещё опасней таких детишек.
А ту преподаватель, педагог. Ему по профессии этого нельзя делать категорически, иначе ему не место в этой профессии.

20.12.2021 13:02
- гость -

Вот если бы за такое поведение отчисляли, то и учительница не ударила, и ученик не позволил бы себе такое поведение. Учетель бы сообщила директору и проблема была бы решена. А безнаказанность ученик воспринимает, как разрешение. Учительница ударила его от бессилия. У нее нет других рычагов использовать против хамского отношения. А педагогическое воспитание на таких моральных уродов не действует уже давно. Если мальчик в 6 классе позволяет себе такое поведение, то родители просрали воспитание своего ребенка.

20.12.2021 13:05
- гость -

С быдло за партами только так и надо взаимодействовать, раз они по другому не понимают.

20.12.2021 13:06
- гость -

20.12.2021 13:01 ну давайте жопу ему поцелуем за такое поведение. Этажирибенок!!111

20.12.2021 13:13
- гость -

20.12.2021 13:01
- гость -

когда в тебя быдленок на улице плюнет, ты ему пендаля отвесишь или похвалишь и попросишь повторить?

20.12.2021 13:13
- гость -

20.12.2021 13:01
ОЙ, ВЕЙ! Зачем Ви мине тыкаете? Мы, таки, не знакомы! И, вероятно, я постарше и повоспитаннее!
Я, предположим, не буду, а вот учителям, таки, можно в исключительных случаях, ибо, когда аргуманты, а недоносок стебется над бесправным педагогом перед быдло-однокашниками, нужна таки, увесистая оплеуха!
Во все времена учителя/отца/дрессировщика/наставника ученик боялся и уважал!
Если нет уважения, это бесполезная трата времени! А щенкам, возомнившим себя рольами жизни место либо на нарах в малолетке, либо за школьной партой, но с приниженной самооценкой!
Вам выбирать, какое будущее дитятки презентабельнее!

20.12.2021 13:14
- гость -


Если да, то такие как ты ещё опасней таких детишек.

Деточка в 13 лет материт учительницу. Вот вы и полодите таких , своей вседозволенностью. Они это уже хорошо осознают и хамят взрослым, так как знают, что не один взрослый не сможет им ответить. В 13 лет ребенок уже должен осознавать ответственность за свои поступки.



20.12.2021 13:15
ыть

Что тут обсуждать? Учителя оправдать. Звереныша в коррекционную школу.

20.12.2021 13:22
- гость -


20.12.2021 13:15
ыть


+10000000000

20.12.2021 13:25
- гость -

В советах школы были специальные для трудных подростков. У нас в 3 классе перевели одного такого, в эту школу.

20.12.2021 13:30
- гость -

Барнаулец коренной
...давайте жить в 21 веке, а не быть дикарями и ретро градами и жить по заветам прошлого поколения по воспитанию....

---------
давайте! Но вы переезжайте в 21 век не только с правами, но и с обязанностями. Почитайте - удивитесь, обязанностей у вас даже больше чем прав!

20.12.2021 13:40
Мимопроходящий

Похоже, что в школе явно не хватает "культа учителя". Мы в советские времена хоть и любили дурака повалять, но учителя уважали и всегда выполняли его требования. А уж об оскорблении вообще даже речи не шло!

20.12.2021 13:47
Гость

Недавно статья была про нехороший танец учительницы которую потом уволили за это, судя по большинству комментариев это было нормально, и тд тогда что вы удивляетесь в этом случае?

20.12.2021 13:51
гость

С молчаливого попустительства властей, СМИ пропагандируют, насилие, секс, разврат, культ денег и др пакость! Даже днем по радио, например "КАМЕДи радио" можно услышать непотребные веши. МТВИ со своими развратными видео, где только культ денег и секса.

20.12.2021 13:52
иван

Учителя полностью оправдать , малолетку наказать!!!

20.12.2021 13:52
Гость

Сейчас учителем и воспитателем работать нельзя воообще, не так страшны дети как их родители

20.12.2021 13:53
мама

гнать такую "учительницу" вон из школы!
если бы моего сына хоть пальцем тронула бы такая училка, я бы засудила и ее, и классного руководителя, и директора.

20.12.2021 13:54
- гость -

А в наше время....
Учитель мог и подзатыльник дать (не прикладывая сил, а в воспитательных целях), и указкой могли получить, и деревянной линейкой до кого дотянулись (поэтому на первых партах никто не сидел). Никто не умер от избиений, не страдал морально или физически. После уроков бурно обсуждали, но при этом уважали и боялись учителей. А сейчас мамашки с напрочь отшибленным чувством реальности. Не можете сами воспитать, так хоть нормальным учителям не мешайте это делать!!!

20.12.2021 13:55
Школота

20.12.2021 12:18
старый
Помню в наше время, физички на неделю двух указок не хватало. Разбивала их о голова таких же "детей" И ни кто слова не говорил, дабы, если узнают родители, дома в тройне получишь.

У нас у географа для предотвращения таких случаев была самодельная указка из антенны. По башке или по ушам очень больно летала, с противным свистом. На географии было слышно как муха летает. Зато знаю теперь где находится озеро Титикака

20.12.2021 13:56
- гость -

Учителя полностью оправдать , малолетку наказать!!!

Защитников недомерка оплевать недомерками!!!

20.12.2021 13:56
виктор

"гнать такую "учительницу" вон из школы!
если бы моего сына хоть пальцем тронула бы такая училка, я бы засудила и ее, и классного руководителя, и директора." - если бы вы воспитали такого сына, как этот ,который матом может покрыть учительницу-то грош вам цена и вас надо судить в первую очередь, за такое воспитан6ие!!!!!!

20.12.2021 14:05
- гость -

20.12.2021 13:53 мама
Ну, судя по комменту Вы воспитали такого же гаденыша.

20.12.2021 14:07
- гость -

20.12.2021 13:56
виктор

я, мать, и только я знаю, как правильно воспитывать моего сына. Никакие училки и, тем более, ты мне не авторитеты в воспитании. Только мои чувства и моя воля.

20.12.2021 14:10
Гость

13:53 Вот вся суть мамашек, за сына всех порвёт, даже если он неуправляем и невоспитан, поэтому он так себя ведёт и будет вести

20.12.2021 14:14
- гость -

20.12.2021 13:53
мама
гнать такую "учительницу" вон из школы!
если бы моего сына хоть пальцем тронула бы такая училка, я бы засудила и ее, и классного руководителя, и директора.

А я бы им спасибо сказала и заставила бы извиниться перед учителем. Из жизни учителя он уйдет, а в вашей останется. Рыдать будете вы, когда он вырастет.

20.12.2021 14:14
- гость -

20.12.2021 14:07
- гость -

иди носки стирай, истеричка.

20.12.2021 14:23
- гость -

20.12.2021 14:14
- гость -

+100000000! Еще как рыдать будет, слез не хватит!

20.12.2021 14:25
- гость -

20.12.2021 14:07
- гость -

иди носки стирай, истеричка.

похоже еще и разведенка

20.12.2021 14:36
- гость -

Помню у нас учитель не бил таких "девиантов", а на перемене садил на шкаф. На шкафу они не причиняли вреда ни себе ни другим ученикам!
Учитель по черчению-фронтовик, за то что болтали, бил по парте стальной указкой, было страшно!
Физрук мог за ухо схватить! или легко стукнуть по макушке!
Здесь все осуждают поведение учителя, а почему не затрагиваете случаи избиения учеников друг-друга, это же постоянно было, есть и будет!

20.12.2021 14:40
- гость -


похоже еще и разведенка

И это будет не удивительно

20.12.2021 14:41
Гость

В частном д/саду была история. Мальчик за обедом сбрасывл тарелки с едой на пол. Няня молча поднимала тарелки, подтирала пол и давала ему тарелки с новой едой. И так раз по 10. Воспитатель очень тактично сказала об этом маме. Ответ просто гениален:"А вы не обращайте внимания, он и дома сбрасывает". Вот что из него вырастет?

20.12.2021 14:44
- гость -

Никакие училки и, тем более, ты мне не авторитеты в воспитании. Только мои чувства и моя воля.

Какая самонадеянность. Ваши воля и ваши чувства закончатся там, где начнется воля и чувства выросшего чада. " Училки" - отношение мамочки, откуда у чада появится уважение к учителю

20.12.2021 14:46
- гость -

Я бы провалилась со стыда, если бы у меня был такой сын и оспаривать действия учителя не стала бы. Хотя со своей стороны считаю, что все же учитель должен держать себя в руках.

20.12.2021 14:48
- гость -

Трудовик бил молотком по наковальне если кто ни будь шумел, вот это было шумовое оружие. А с физруком вообще шутки плохи, связка ключей весом грамм 300 могла в голову прилететь.

20.12.2021 14:50
- гость -

Трудовик бил молотком по наковальне если кто ни будь шумел, вот это было шумовое оружие.

слабак. наш кидался молотком)))

20.12.2021 15:03
- гость -

У нас в 8 классе на ОБЖ курили на уроке. ОБЖшник был всегда бухой, и иногда засыпал на уроке. А раз он вышел из класса и девчонки вылили на его китель флакон духов, залили в карманы.... Это было в середине 90-х.

20.12.2021 15:10
гость

У меня у самой сын как раз в 6, даже в страшном сне мне не привидится, что он может обматерить учителя или еще кого (хотя конечно с мальчишками на секции бывало), начнет тыкать или будет рисовать/ писать какие-то непристойности.
Вон из школы таких упущенных родителями, им место в коррекционных классах, где программа 5 за 10. И учителя там подготовлены к таким вот "детям".

20.12.2021 15:15
- гость -

Хотя со своей стороны считаю, что все же учитель должен держать себя в руках.

Вы знаете сколько она себя держала в руках? И сколько он по времени он вел себя таким образом? Легко рассуждать, не побыв в такой ситуации.

20.12.2021 15:20
гiсть

значит материть учителей можно, а получать по шапке - нет)

20.12.2021 15:50
- гость -

Картинка то получается невеселая. Половина ресурса - откровенное быдло.
Для вас ударить 12-13 летнего ребёнка - норма. Беременная вам нахамит, бить станете? А старик/старуха вам на ногу наступит своей грязной обувью, вы ноги об него вытрите?
Я не понимаю, а чего тогда тут возмущались, когда омоновец всёк женщине, что стояла у него на дороге?
По вашему же - если нельзя, но очень хочется, то можно.
Вы вообще суть работы учителя попутали с воспитанием уркоганов на зоне? Вы реально не понимаете, что есть категории населения в отношении которых физическое насилие запрещено законом, да и моралью тоже?
Никто не оправдывает самого подростка. Никто не оправдывает его родителей, их необходимо привлечь к ответственности за оскорбление учителя. Речь об ином: если в этом обществе поддерживают учителя, который не может держать себя в руках, то это общество заслуживает такого к себе самого поганого отношения. И не смейте больше ментов ругать, ага) у них работа такая нервная, столько их оскорбляют… А они терпят, терпят, терпят… А потом могут сорваться и на бутылку посадить. Или швабру приспособить неестественном способом.

20.12.2021 16:02
- гость -

НАШЛИ, ЧЕМ ГОРДИТСЯ:
"связка ключей весом грамм 300 могла в голову прилететь."
"Учитель по черчению-фронтовик, за то что болтали, бил по парте стальной указкой, было страшно!
Физрук мог за ухо схватить! или легко стукнуть по макушке!"
"самодельная указка из антенны. По башке или по ушам очень больно летала"
"физички на неделю двух указок не хватало. Разбивала их о голова таких же "детей"

Вас лупили по голове ПЕДАГОГИ!!!!
Из вас изначально воспитывали терпил. И вы этим гордитесь? Хотите и своим детям такого будущего?

20.12.2021 16:06
- гость -

Стоило 5 лет потратить на ВУЗ, и не научиться дисциплину в классе держать.
Шла бы в почтальоны.

20.12.2021 16:10
- гость -


Картинка то получается невеселая. Половина ресурса - откровенное быдло.
Для вас ударить 12-13 летнего ребёнка - норма. Беременная вам нахамит, бить станете? А старик/старуха вам на ногу наступит своей грязной обувью, вы ноги об него вытрите?

Как все перевернуто. Случайный не осторожный поступок, сравнивается, со злоумышленным оскорблением. 12-13 летний подросток, называется чуть-ли не младенцем. И на этом основании ему все можно. Тут несколько новостей было, про взрывы в школах и убийство в интернате. И это совершили те же младенцы плюс два три года всего.

20.12.2021 16:16
для 15:50

Сколько пафоса в словах ! Избили ребёнка! - Ребёнку дали пощёчину за оскорбление , он её заслужил . Не кулаком в рыло , а пощёчину . Он её заслужил и теперь этот малолетний подонок будет знать ,что ответка может прилететь мгновенно несмотря на возраст .

20.12.2021 16:28
- гость -

20.12.2021 16:16
для 15:50
Сколько пафоса в словах ! Избили ребёнка! - Ребёнку дали пощёчину за оскорбление , он её заслужил . Не кулаком в рыло , а пощёчину . Он её заслужил и теперь этот малолетний подонок будет знать ,что ответка может прилететь мгновенно несмотря на возраст .

+++++++++++++++++++++

20.12.2021 16:31
- гость -

20.12.2021 15:50
- гость -

я тебя в 13-13 спросил, но ты почему то молчишь... видимо потому что дал бы пендаля, а не попросил добавки. это в интернете все из себя святош корчат.

20.12.2021 16:35
- гость -

16:10/16:16
Скажите, а какая у вас градация? Ну, со скольки бить можно? И насколько сильно? А также насколько часто?
Злоумышленное оскорбление?
Не кулаком в рыло, а пощёчина?

Ребят, вы в себе? Я вам только посоветую у юриста проконсультироваться про эти ваши нововведения в законодательстве.
Один меня обвиняет в перевернутости картинки, и тут же про убийства в школах бормочет. Так и школьник учителя не ударил, он же просто ругнулся. Ну, по вашей логике то так.

20.12.2021 16:41
- гость -

16:31
А вы, собственно, кто из двоих? Тот, что про плевки интересуется, и тот, что под эвридэя неумело косит.
Если первый: ты серьезно? Мне, взрослому человеку, бить на улице ребёнка, пускай и люмпен-пролетарского, за то что он на меня плюнул? Определённо, вас головой в пол рожали.
Если второй: мне вас жаль, столько текста и такая ничтожная смысловая нагрузка.. типа надо бить, чтобы что-то полезное выросло… своего бей, а чужого не смей. Не понимаешь эту истину по хорошему, объяснят тебе по другому.

20.12.2021 16:51
- гость -

Вот прочитал все коментарии, все же думал, к кому я больше отношусь? Видимо у меня есть на это альтернативная точка зрения. Бить ребенка учителю конечно же нельзя. В первую очередь это педагог. Мне сразу вспоминается наш учитель в школе по русскому языку и литературе. Я тогда в 7-м классе учился, но насколько она интеллигентная была, она не то что ударить - голоса никогда не повышала и даже с отъявленными хулиганами разговаривала так, что они замолкали и не мешали. Не учились конечно, но и не мешали. С другой стороны, малолетних гаденышей, которые росли во вседозволенности либо неблагополучные, я считаю, от нормальных детей необходимо дистанцировать. Идеальным вариантом было бы исключение из школы, либо перевод в коррекционные школы, либо при общеобразовательной школе создавать коррекционный класс и в него подобного рода "учеников" переводить.

20.12.2021 17:01
Итальянец

20.12.2021 14:48
- гость -
Трудовик бил молотком по наковальне если кто ни будь шумел, вот это было шумовое оружие. А с физруком вообще шутки плохи, связка ключей весом грамм 300 могла в голову прилететь.

И в нашей школе так было в 80-е. Или так везде было?

20.12.2021 17:09
учитель

тоже был подобный случай - на уроке девятиклассник сыпал матом в мой адрес. Спокойно прямо тут же позвонила участковому, попросила прийти для составления протокола. Составили протокол, родителей оштрафовали, ученик извинился за мат в мой адрес.

20.12.2021 17:22
Гость

Не верю про участкового!!! Если ребенок не совершеннолетний, участковый имеет право совершать следственные действия(а протокол - это подразумевает), только в прсутствии родителей. Что вы вызвали родителей и те мгновенно прибежали?

20.12.2021 17:29
учитель

если ученик ведёт себя агрессивно и представляет угрозу окружающим, можно немедленно пригласить участкового. Родительница пришла позже, тоже извинилась за сына.

20.12.2021 20:53
- гость -

Никакие училки и, тем более, ты мне не авторитеты в воспитании. Только мои чувства и моя воля.

Учи дома. Это сейчас возможно, раз такая "гения"! Иу, не забудь добавлять!

21.12.2021 12:32
- гость -

гостю 16:51
В прежние времена даже отъявленные хулиганы знали рамки .Вы наверное не сталкивались с современным отмороженным хулиганьём и не дай бог вам с ними столкнуться и их мамашками . Современным учителям можно только посочувствовать .

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< декабрь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31      
22:59
Мэрия Барнаула взяли на контроль два проблемных автобусных маршрута 0
22:29
Мишустин рассказал, в чём заключается цель российских властей 1
21:58
Бизнесмен получил условный срок и 1 млн рублей штрафа за дачу взятки алтайскому ветврачу 0
21:29
В алтайском селе Ребриха завершили строительство магистрального газопровода 0
20:56
Жириновский подарил книгу о животных депутату Рашкину, подозреваемому в незаконной охоте 0
20:31
Новое уличное освещение провели в двух пригородных посёлках Барнаула 0
19:59
Общее число смертей от коронавируса в России превысило 300 тысяч 0
19:30
На Алтае мужчина ударил сына топором по голове 0
19:09
Каждая третья компания в России планирует повысить зарплату работникам в 2022 году 0
18:46
В последний день осенней сессии Госдума приняла 10 законов 0
18:31
Барнаульская горэлектросеть отметила 60-летний юбилей 0
18:15
Пробки на дорогах Барнаула достигли 9 баллов вечером 22 декабря 0
17:56
Майонез в двух Алтаях подорожал сильнее, чем в других регионах Сибири 0
17:41
"Был в бешенстве": Виновник пожара в томской "Ленте" рассказал о причинах поджога 2
17:30
Госдума утвердила уголовное наказание для водителей-лихачей 1
17:19
Уроженец Барнаула пожаловался на вымогательство в московской клинике 0
17:08
Задержан мэр Краснодара Алексеенко. В его доме прошли обыски 1
16:54
Владимир Бутаков покинул комитет по строительству Барнаула 3
16:40
Цена на масло в Алтайском крае поднялась выше 600 рублей 7
16:25
Россияне в два раза чаще начнут брать ипотеку на частные дома в 2022 году 0
16:09
Жители барнаульского посёлка похвалили дорожников за идеально очищенные дороги 2
15:56
Лучшие работники культуры Алтайского края получат по 50 тыс. рублей 2
15:46
В Госдуме предложили ввести смертную казнь для педофилов 17
15:31
Госдума отменила обязательный техосмотр для владельцев легковых автомобилей и мотоциклов 13
15:14
Алтайский ПФР разъяснил ситуацию с выплатами по 10 тысяч рублей семьям с детьми 6
15:09
61 человек в Турции насмерть отравился суррогатным алкоголем 6
15:01
Сбер подвёл предварительные итоги работы розничного блока в 2021 году 0
14:46
Автомобиль с тремя детьми вылетел с трассы и перевернулся в Республике Алтай 1
14:30
Проезд в общественном транспорте Новоалтайска подорожает с 1 января 0
14:15
Более миллиона человек вакцинировались от коронавируса в Алтайском крае 12
14:01
МТС и Московский зоопарк запустили экопросветительскую программу о природе России 0
13:47
Рискуем своими жизнями. Жители посёлка под Барнаулом пожаловались на неочищенные тротуары 8
13:36
Больше тысячи пациентов с коронавирусом выздоровели за сутки в Алтайском крае 5
13:18
Экс-депутата Госдумы Сергея Натарова задержали из-за мошенничества его сына 3
13:03
Одни плюсы. Клиенты "Дом.ру" получат доступ к экосистеме Яндекса 0
12:45
Выплаты пострадавшим при авариях вырастут до 2 млн. Почему из-за этого подорожает ОСАГО? 4
12:29
Вывозом ТКО в Алейской зоне займётся компания, которую ранее штрафовали за мусорные пожары 0
12:15
Пожар произошёл в заполненном трамвае в Барнауле 0
12:03
Финал школьного турнира по шахматам "Белая ладья" прошёл в АлтГТУ 4
11:50
Кракен, красивые девушки и биометрия: в Барнауле открыли отделение банка, похожее на кафе 0
11:49
США прорываются на российский рынок и обвиняют РФ в отклонении норм ВТО 7
11:35
Алтайский край занял 76-е место по стране в рейтинге доступности бензина для населения 3
11:19
Цены на газ в Европе превысили $2150 за тысячу куб. м и достигли исторического максимума 28
11:05
США могут ограничить поставку смартфонов в Россию в качестве санкций за Украину 46
10:50
Полицейские получили карт-бланш: Путин подписал новый указ 15
10:44
Двое жителей Алтайского края незаконно нарубили пихт более чем на 4 млн рублей 4
10:30
Одна за всех. Транспортной картой Бийска теперь можно оплачивать проезд в других городах 0
10:24
К нам едет ревизор. Кафе в Алтайском крае начали штрафовать за использование поп-музыки 30
10:09
За год в Барнауле построили рекордное количество жилья за всю историю 1
09:57
Пропавшего на Сахалине подростка нашли мёртвым в здании заброшенного завода 0
09:48
Очевидцы: в Барнауле ещё одна дворовая горка пала жертвой коммунальщиков 30
09:36
СМИ: министр здравоохранения Попов может стать вице-премьером до конца года 25
09:15
Дарите красиво. Компания Tele2 рассказала о новогодних акциях для жителей Алтайского края 0
09:06
Олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьёва избили у караоке-клуба 18
08:50
Минздрав назвал два ярких симптома "омикрон"-штамма коронавируса 3
08:31
Не видать "потолка". Что будет с ценами и спросом на барнаульские квартиры в 2022 году 21
08:15
Правительство выделит регионам 10 млрд рублей на борьбу с коронавирусом, заявил Мишустин 1
08:02
Военные перекроют два участка Чуйского тракта в Алтайском крае 22 декабря 0
07:47
Житель Алтайского края до смерти избил немощного инвалида 7
07:31
Дачный сезон. Фотограф снял белых медведей на заброшенной метеостанции 1
07:16
Где смотреть большую пресс-конференцию Путина 23 декабря и что от неё ждать 17
07:01
В Барнауле кондуктор автобуса не разрешила посадить потерявшую сознание пассажирку 29
06:46
Детство, зима, СССР: ностальгические фото 7
06:31
Цены, смертность и выборы. Томенко подвёл итоги года и рассказал о главных проблемах Алтая 4
06:15
Только один знак успеет разбогатеть. Самый точный гороскоп на последнюю неделю 2021 года 0
06:01
До +3 и без осадков. Прогноз погоды в Алтайском крае на 22 декабря 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.