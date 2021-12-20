Учительница разорвала тетрадь и дала пощёчину ученику под Екатеринбургом

В городе Берёзовском Свердловской области учительница разорвала тетрадь ученика и дала ему пощёчину. Об этом сообщает РИА Новости.

Видеозапись инцидента опубликовали в социальных сетях. В словесной перепалке школьник обращался к педагогу на "ты". Что стало причиной конфликта, неизвестно.

В комментариях под постом многие поддержали учителя и предположили, что всё это может быть провокацией.

Инцидентом заинтересовались в прокуратуре.

"Парень не занимался на уроке чем положено, из-за чего учительница и подошла. В ответ юноша обматерил её, что, скорее всего, и послужило причиной ответной и недопустимой реакции. С большой долей вероятности могу сказать, что по итогам разбирательства в отношении законных представителей школьника полиция может возбудить административное делопроизводство по статье 5.35 КоАП России ("Ненадлежащее воспитание своего ребенка"), а в отношении учителя – за побои", – рассказали о случившемся в полиции.

Ранее сообщалось, что алтайское село осталось без учителей из-за того, что водитель автобуса заболел.