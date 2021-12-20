Учительница разорвала тетрадь и дала пощёчину ученику под Екатеринбургом

В городе Берёзовском Свердловской области учительница разорвала тетрадь ученика и дала ему пощёчину. Об этом сообщает РИА Новости.
Видеозапись инцидента опубликовали в социальных сетях. В словесной перепалке школьник обращался к педагогу на "ты". Что стало причиной конфликта, неизвестно.
В комментариях под постом многие поддержали учителя и предположили, что всё это может быть провокацией.
Инцидентом заинтересовались в прокуратуре.
"Парень не занимался на уроке чем положено, из-за чего учительница и подошла. В ответ юноша обматерил её, что, скорее всего, и послужило причиной ответной и недопустимой реакции. С большой долей вероятности могу сказать, что по итогам разбирательства в отношении законных представителей школьника полиция может возбудить административное делопроизводство по статье 5.35 КоАП России ("Ненадлежащее воспитание своего ребенка"), а в отношении учителя – за побои", – рассказали о случившемся в полиции.
Ранее сообщалось, что алтайское село осталось без учителей из-за того, что водитель автобуса заболел.
Комментарии
Помню в наше время, физички на неделю двух указок не хватало. Разбивала их о голова таких же "детей" И ни кто слова не говорил, дабы, если узнают родители, дома в тройне получишь.
Что ещё написала или нарисовала в той тетрадке "деточка" неплохо было бы узнать . А малолетних подонков и их родителей пора приводить в чувство и подводить к ответственности за их дела .
Жалко учителей. Они не имеют прав. Зато у учеников прав выше крыши. Нужны законы регулирующие отношения ученик - учитель.
12:28
Что тут ещё регулировать? Школьник - несовершеннолетний, недееспособный и неправоспособный до своего совершеннолетия, за него ответственность несут его законные представители - родители/родственники/опекуны. Тут ничего не изменишь. Как не изменишь и того, что никто не смеет бить школьника. Это запрещено законом. Это шестиклассник, а ты взрослый педагог. Если ты не можешь решить конфликт без рукоприкладства - вон из профессии. У врачей тоже бывают трудные пациенты, но что-то не слышно, чтобы хирурги им ноги отпиливали из-за этого.
Конечно, ученик не прав, не воспитан. Но учитель же изучает Педагогику, Психологию, Методики обучения и др.спец.науки. Поэтому, из таких ситуаций должен находить выход без мордобоя и истерик.
Что бы он там не натворил, бить нельзя.
Это же дети. Надо по лояльнее и по доброму а не как в дикарском обществе бить и унижать.
Есть другие способы пожурить ребенка.
Россия не вышла из 19 века где на горох сажали детей и били плетьми, но давайте жить в 21 веке, а не быть дикарями и ретро градами и жить по заветам прошлого поколения по воспитанию.
Я "Макаренко" не читал, но осуждаю.
20.12.2021 12:40
- гость -
12:28
Что тут ещё регулировать?
Школьнику шестикласснику можно все, подойти к учителю дать по голове, порвать платье, убить, обматерить и т.д. Он же школьник не совершеннолетний. А она педагог ей нельзя защищаться.
Жаль учителей. Надо бы родителям ремня всыпать, а им ничего не будет. Помните случай, когда над девочкой сверстницы поиздевались? Так вот, родителям этих школьниц НИЧЕГО НЕ БЫЛО! От слов вообще! Их даже к ответственности не привлекли.
вот и мамаши подтянулись! а потом ноют в Отделах по всей стране - простите, отпустите! он же ребенок!
Провести проверку, опросить шакалят и прописать всем по контрольной!
Родителям: дома ремня всыпать и неделю без интернета!
12:50/1
Ты больной? Ну вот ты, взрослый человек, ты станешь бить ребёнка тринадцатилетнего? Хоть он в тебя грязью кинул на улице. Станешь?
Если да, то такие как ты ещё опасней таких детишек.
А ту преподаватель, педагог. Ему по профессии этого нельзя делать категорически, иначе ему не место в этой профессии.
Вот если бы за такое поведение отчисляли, то и учительница не ударила, и ученик не позволил бы себе такое поведение. Учетель бы сообщила директору и проблема была бы решена. А безнаказанность ученик воспринимает, как разрешение. Учительница ударила его от бессилия. У нее нет других рычагов использовать против хамского отношения. А педагогическое воспитание на таких моральных уродов не действует уже давно. Если мальчик в 6 классе позволяет себе такое поведение, то родители просрали воспитание своего ребенка.
С быдло за партами только так и надо взаимодействовать, раз они по другому не понимают.
20.12.2021 13:01 ну давайте жопу ему поцелуем за такое поведение. Этажирибенок!!111
20.12.2021 13:01
- гость -
когда в тебя быдленок на улице плюнет, ты ему пендаля отвесишь или похвалишь и попросишь повторить?
20.12.2021 13:01
ОЙ, ВЕЙ! Зачем Ви мине тыкаете? Мы, таки, не знакомы! И, вероятно, я постарше и повоспитаннее!
Я, предположим, не буду, а вот учителям, таки, можно в исключительных случаях, ибо, когда аргуманты, а недоносок стебется над бесправным педагогом перед быдло-однокашниками, нужна таки, увесистая оплеуха!
Во все времена учителя/отца/дрессировщика/наставника ученик боялся и уважал!
Если нет уважения, это бесполезная трата времени! А щенкам, возомнившим себя рольами жизни место либо на нарах в малолетке, либо за школьной партой, но с приниженной самооценкой!
Вам выбирать, какое будущее дитятки презентабельнее!
Если да, то такие как ты ещё опасней таких детишек.
Деточка в 13 лет материт учительницу. Вот вы и полодите таких , своей вседозволенностью. Они это уже хорошо осознают и хамят взрослым, так как знают, что не один взрослый не сможет им ответить. В 13 лет ребенок уже должен осознавать ответственность за свои поступки.
Что тут обсуждать? Учителя оправдать. Звереныша в коррекционную школу.
20.12.2021 13:15
ыть
+10000000000
В советах школы были специальные для трудных подростков. У нас в 3 классе перевели одного такого, в эту школу.
Барнаулец коренной
...давайте жить в 21 веке, а не быть дикарями и ретро градами и жить по заветам прошлого поколения по воспитанию....
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давайте! Но вы переезжайте в 21 век не только с правами, но и с обязанностями. Почитайте - удивитесь, обязанностей у вас даже больше чем прав!
Похоже, что в школе явно не хватает "культа учителя". Мы в советские времена хоть и любили дурака повалять, но учителя уважали и всегда выполняли его требования. А уж об оскорблении вообще даже речи не шло!
Недавно статья была про нехороший танец учительницы которую потом уволили за это, судя по большинству комментариев это было нормально, и тд тогда что вы удивляетесь в этом случае?
С молчаливого попустительства властей, СМИ пропагандируют, насилие, секс, разврат, культ денег и др пакость! Даже днем по радио, например "КАМЕДи радио" можно услышать непотребные веши. МТВИ со своими развратными видео, где только культ денег и секса.
Учителя полностью оправдать , малолетку наказать!!!
Сейчас учителем и воспитателем работать нельзя воообще, не так страшны дети как их родители
гнать такую "учительницу" вон из школы!
если бы моего сына хоть пальцем тронула бы такая училка, я бы засудила и ее, и классного руководителя, и директора.
А в наше время....
Учитель мог и подзатыльник дать (не прикладывая сил, а в воспитательных целях), и указкой могли получить, и деревянной линейкой до кого дотянулись (поэтому на первых партах никто не сидел). Никто не умер от избиений, не страдал морально или физически. После уроков бурно обсуждали, но при этом уважали и боялись учителей. А сейчас мамашки с напрочь отшибленным чувством реальности. Не можете сами воспитать, так хоть нормальным учителям не мешайте это делать!!!
20.12.2021 12:18
старый
Помню в наше время, физички на неделю двух указок не хватало. Разбивала их о голова таких же "детей" И ни кто слова не говорил, дабы, если узнают родители, дома в тройне получишь.
У нас у географа для предотвращения таких случаев была самодельная указка из антенны. По башке или по ушам очень больно летала, с противным свистом. На географии было слышно как муха летает. Зато знаю теперь где находится озеро Титикака
Учителя полностью оправдать , малолетку наказать!!!
Защитников недомерка оплевать недомерками!!!
"гнать такую "учительницу" вон из школы!
если бы моего сына хоть пальцем тронула бы такая училка, я бы засудила и ее, и классного руководителя, и директора." - если бы вы воспитали такого сына, как этот ,который матом может покрыть учительницу-то грош вам цена и вас надо судить в первую очередь, за такое воспитан6ие!!!!!!
20.12.2021 13:53 мама
Ну, судя по комменту Вы воспитали такого же гаденыша.
20.12.2021 13:56
виктор
я, мать, и только я знаю, как правильно воспитывать моего сына. Никакие училки и, тем более, ты мне не авторитеты в воспитании. Только мои чувства и моя воля.
13:53 Вот вся суть мамашек, за сына всех порвёт, даже если он неуправляем и невоспитан, поэтому он так себя ведёт и будет вести
20.12.2021 13:53
мама
гнать такую "учительницу" вон из школы!
если бы моего сына хоть пальцем тронула бы такая училка, я бы засудила и ее, и классного руководителя, и директора.
А я бы им спасибо сказала и заставила бы извиниться перед учителем. Из жизни учителя он уйдет, а в вашей останется. Рыдать будете вы, когда он вырастет.
20.12.2021 14:07
- гость -
иди носки стирай, истеричка.
20.12.2021 14:14
- гость -
+100000000! Еще как рыдать будет, слез не хватит!
20.12.2021 14:07
- гость -
иди носки стирай, истеричка.
похоже еще и разведенка
Помню у нас учитель не бил таких "девиантов", а на перемене садил на шкаф. На шкафу они не причиняли вреда ни себе ни другим ученикам!
Учитель по черчению-фронтовик, за то что болтали, бил по парте стальной указкой, было страшно!
Физрук мог за ухо схватить! или легко стукнуть по макушке!
Здесь все осуждают поведение учителя, а почему не затрагиваете случаи избиения учеников друг-друга, это же постоянно было, есть и будет!
похоже еще и разведенка
И это будет не удивительно
В частном д/саду была история. Мальчик за обедом сбрасывл тарелки с едой на пол. Няня молча поднимала тарелки, подтирала пол и давала ему тарелки с новой едой. И так раз по 10. Воспитатель очень тактично сказала об этом маме. Ответ просто гениален:"А вы не обращайте внимания, он и дома сбрасывает". Вот что из него вырастет?
Никакие училки и, тем более, ты мне не авторитеты в воспитании. Только мои чувства и моя воля.
Какая самонадеянность. Ваши воля и ваши чувства закончатся там, где начнется воля и чувства выросшего чада. " Училки" - отношение мамочки, откуда у чада появится уважение к учителю
Я бы провалилась со стыда, если бы у меня был такой сын и оспаривать действия учителя не стала бы. Хотя со своей стороны считаю, что все же учитель должен держать себя в руках.
Трудовик бил молотком по наковальне если кто ни будь шумел, вот это было шумовое оружие. А с физруком вообще шутки плохи, связка ключей весом грамм 300 могла в голову прилететь.
Трудовик бил молотком по наковальне если кто ни будь шумел, вот это было шумовое оружие.
слабак. наш кидался молотком)))
У нас в 8 классе на ОБЖ курили на уроке. ОБЖшник был всегда бухой, и иногда засыпал на уроке. А раз он вышел из класса и девчонки вылили на его китель флакон духов, залили в карманы.... Это было в середине 90-х.
У меня у самой сын как раз в 6, даже в страшном сне мне не привидится, что он может обматерить учителя или еще кого (хотя конечно с мальчишками на секции бывало), начнет тыкать или будет рисовать/ писать какие-то непристойности.
Вон из школы таких упущенных родителями, им место в коррекционных классах, где программа 5 за 10. И учителя там подготовлены к таким вот "детям".
Хотя со своей стороны считаю, что все же учитель должен держать себя в руках.
Вы знаете сколько она себя держала в руках? И сколько он по времени он вел себя таким образом? Легко рассуждать, не побыв в такой ситуации.
значит материть учителей можно, а получать по шапке - нет)
Картинка то получается невеселая. Половина ресурса - откровенное быдло.
Для вас ударить 12-13 летнего ребёнка - норма. Беременная вам нахамит, бить станете? А старик/старуха вам на ногу наступит своей грязной обувью, вы ноги об него вытрите?
Я не понимаю, а чего тогда тут возмущались, когда омоновец всёк женщине, что стояла у него на дороге?
По вашему же - если нельзя, но очень хочется, то можно.
Вы вообще суть работы учителя попутали с воспитанием уркоганов на зоне? Вы реально не понимаете, что есть категории населения в отношении которых физическое насилие запрещено законом, да и моралью тоже?
Никто не оправдывает самого подростка. Никто не оправдывает его родителей, их необходимо привлечь к ответственности за оскорбление учителя. Речь об ином: если в этом обществе поддерживают учителя, который не может держать себя в руках, то это общество заслуживает такого к себе самого поганого отношения. И не смейте больше ментов ругать, ага) у них работа такая нервная, столько их оскорбляют… А они терпят, терпят, терпят… А потом могут сорваться и на бутылку посадить. Или швабру приспособить неестественном способом.
НАШЛИ, ЧЕМ ГОРДИТСЯ:
"связка ключей весом грамм 300 могла в голову прилететь."
"Учитель по черчению-фронтовик, за то что болтали, бил по парте стальной указкой, было страшно!
Физрук мог за ухо схватить! или легко стукнуть по макушке!"
"самодельная указка из антенны. По башке или по ушам очень больно летала"
"физички на неделю двух указок не хватало. Разбивала их о голова таких же "детей"
Вас лупили по голове ПЕДАГОГИ!!!!
Из вас изначально воспитывали терпил. И вы этим гордитесь? Хотите и своим детям такого будущего?
Стоило 5 лет потратить на ВУЗ, и не научиться дисциплину в классе держать.
Шла бы в почтальоны.
Картинка то получается невеселая. Половина ресурса - откровенное быдло.
Для вас ударить 12-13 летнего ребёнка - норма. Беременная вам нахамит, бить станете? А старик/старуха вам на ногу наступит своей грязной обувью, вы ноги об него вытрите?
Как все перевернуто. Случайный не осторожный поступок, сравнивается, со злоумышленным оскорблением. 12-13 летний подросток, называется чуть-ли не младенцем. И на этом основании ему все можно. Тут несколько новостей было, про взрывы в школах и убийство в интернате. И это совершили те же младенцы плюс два три года всего.
Сколько пафоса в словах ! Избили ребёнка! - Ребёнку дали пощёчину за оскорбление , он её заслужил . Не кулаком в рыло , а пощёчину . Он её заслужил и теперь этот малолетний подонок будет знать ,что ответка может прилететь мгновенно несмотря на возраст .
20.12.2021 16:16
для 15:50
Сколько пафоса в словах ! Избили ребёнка! - Ребёнку дали пощёчину за оскорбление , он её заслужил . Не кулаком в рыло , а пощёчину . Он её заслужил и теперь этот малолетний подонок будет знать ,что ответка может прилететь мгновенно несмотря на возраст .
+++++++++++++++++++++
20.12.2021 15:50
- гость -
я тебя в 13-13 спросил, но ты почему то молчишь... видимо потому что дал бы пендаля, а не попросил добавки. это в интернете все из себя святош корчат.
16:10/16:16
Скажите, а какая у вас градация? Ну, со скольки бить можно? И насколько сильно? А также насколько часто?
Злоумышленное оскорбление?
Не кулаком в рыло, а пощёчина?
Ребят, вы в себе? Я вам только посоветую у юриста проконсультироваться про эти ваши нововведения в законодательстве.
Один меня обвиняет в перевернутости картинки, и тут же про убийства в школах бормочет. Так и школьник учителя не ударил, он же просто ругнулся. Ну, по вашей логике то так.
16:31
А вы, собственно, кто из двоих? Тот, что про плевки интересуется, и тот, что под эвридэя неумело косит.
Если первый: ты серьезно? Мне, взрослому человеку, бить на улице ребёнка, пускай и люмпен-пролетарского, за то что он на меня плюнул? Определённо, вас головой в пол рожали.
Если второй: мне вас жаль, столько текста и такая ничтожная смысловая нагрузка.. типа надо бить, чтобы что-то полезное выросло… своего бей, а чужого не смей. Не понимаешь эту истину по хорошему, объяснят тебе по другому.
Вот прочитал все коментарии, все же думал, к кому я больше отношусь? Видимо у меня есть на это альтернативная точка зрения. Бить ребенка учителю конечно же нельзя. В первую очередь это педагог. Мне сразу вспоминается наш учитель в школе по русскому языку и литературе. Я тогда в 7-м классе учился, но насколько она интеллигентная была, она не то что ударить - голоса никогда не повышала и даже с отъявленными хулиганами разговаривала так, что они замолкали и не мешали. Не учились конечно, но и не мешали. С другой стороны, малолетних гаденышей, которые росли во вседозволенности либо неблагополучные, я считаю, от нормальных детей необходимо дистанцировать. Идеальным вариантом было бы исключение из школы, либо перевод в коррекционные школы, либо при общеобразовательной школе создавать коррекционный класс и в него подобного рода "учеников" переводить.
20.12.2021 14:48
- гость -
Трудовик бил молотком по наковальне если кто ни будь шумел, вот это было шумовое оружие. А с физруком вообще шутки плохи, связка ключей весом грамм 300 могла в голову прилететь.
И в нашей школе так было в 80-е. Или так везде было?
тоже был подобный случай - на уроке девятиклассник сыпал матом в мой адрес. Спокойно прямо тут же позвонила участковому, попросила прийти для составления протокола. Составили протокол, родителей оштрафовали, ученик извинился за мат в мой адрес.
Не верю про участкового!!! Если ребенок не совершеннолетний, участковый имеет право совершать следственные действия(а протокол - это подразумевает), только в прсутствии родителей. Что вы вызвали родителей и те мгновенно прибежали?
если ученик ведёт себя агрессивно и представляет угрозу окружающим, можно немедленно пригласить участкового. Родительница пришла позже, тоже извинилась за сына.
Никакие училки и, тем более, ты мне не авторитеты в воспитании. Только мои чувства и моя воля.
Учи дома. Это сейчас возможно, раз такая "гения"! Иу, не забудь добавлять!
гостю 16:51
В прежние времена даже отъявленные хулиганы знали рамки .Вы наверное не сталкивались с современным отмороженным хулиганьём и не дай бог вам с ними столкнуться и их мамашками . Современным учителям можно только посочувствовать .