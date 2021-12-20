Путин рассказал, сколько терактов в России предотвратили за год

Владимир Путин заявил, что спецслужбы России за год предотвратили 61 преступление террористической направленности, включая 32 теракта. Об этом президент рассказал в поздравлении с Днём сотрудников органов безопасности, опубликованном на сайте телеканала "Звезда".
Также Путин отметил, что за последние 11 лет спецслужбы предотвратили более 200 терактов. Также многократно снизилось количество преступлений террористической направленности. Другими важнейшими задачами глава государства назвал продолжение наступательной тактики в работе контрразведки и противодействии коррупции, защиту госрубежей и борьбу с экстремизмом (ксенофобией, социальной и религиозной враждой).
Напомним, в октябре сотрудники ФСБ ликвидировали сторонника запрещённой в России террористической организации "Исламское государство", который готовил теракты на военных объектах в Мурманской области. Злоумышленника планировали задержать во время извлечения из тайника взрывного устройства, но он оказал сопротивление. В итоге сотрудники ФСБ ликвидировали преступника.
Комментарии
есть мнение, что, когда президент говорит о террактах, где-то спецагенты крутят провода
Поздравляю вас с дырявым пакетом яровой! Ваши деньги как тырили со счетов так и будут тырить , люди вторая нефть!!! Как выводили за рубеж триллионами так и выводят!
Фсбшники кроме концлагеря ничего построить не могут.
Что ж он не вспомнил, как один мужик с протёкшей крышей в самом центре Москвы Лубянку минут 40 мочил в одиночку? Где были эти бравые "чекисты"? И что б они делали, коль нападавших было хотя бы рота? По кабинетам и норам отсиживались, как тогда, во время свержения памятника их главарю Дзержинскому?
Особенно приятно вспомнить как все эти чекисты пришли к власти и случаи типа "рязанского сахара".
а что 200 только? Если уж врать то уверено, сто тысяч миллионов терактов. Все равно не проверят, все же засекречено.
А я верю! На 146%...