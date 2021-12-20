Путин рассказал, сколько терактов в России предотвратили за год

Владимир Путин заявил, что спецслужбы России за год предотвратили 61 преступление террористической направленности, включая 32 теракта. Об этом президент рассказал в поздравлении с Днём сотрудников органов безопасности, опубликованном на сайте телеканала "Звезда".

Также Путин отметил, что за последние 11 лет спецслужбы предотвратили более 200 терактов. Также многократно снизилось количество преступлений террористической направленности. Другими важнейшими задачами глава государства назвал продолжение наступательной тактики в работе контрразведки и противодействии коррупции, защиту госрубежей и борьбу с экстремизмом (ксенофобией, социальной и религиозной враждой).

Напомним, в октябре сотрудники ФСБ ликвидировали сторонника запрещённой в России террористической организации "Исламское государство", который готовил теракты на военных объектах в Мурманской области. Злоумышленника планировали задержать во время извлечения из тайника взрывного устройства, но он оказал сопротивление. В итоге сотрудники ФСБ ликвидировали преступника.