Сова залетела в церковь и устроила танцы под песни хора

Задорное видео с танцующей совой в мексиканском соборе стало настоящим хитом в соцсетях. На нём птица качает головой в такт песне, исполняемой церковным хором. Причём завирусилось видео с описанием, что суеверные мексиканцы пытаются прогнать сову песней, думая, что она ведьма. На самом деле в оригинале записи ничего такого нет. Но с такой подачей (видимо, взятой из шуток комментаторов) популярность у ролика выросла в геометрической прогрессии.
Комментарии
Латиносы! Весело в церквях!
А в наших одни только постные р..лица, да насаждение твоей " ничтожности"
Два важных момента- это сипуха, и её танцы- попытка улучшить ориентацию в пространстве- для неё этот хор звучит, как адский шум, плюс масса отражений от поверхностей... в общем, совушка дезоринетирована, а не славит Господа...
класс, хорошо поднимает настроение, это ответ на занудство власти, которая даёт только негативную информацию, чтобы держать людей в страхе, а мы будем петь и плясать - так укрепляется иммунитет - смехом и танцами
Митяй то оказывается орнитолог.
А её действия вообще законны?