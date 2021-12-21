Сова залетела в церковь и устроила танцы под песни хора

Задорное видео с танцующей совой в мексиканском соборе стало настоящим хитом в соцсетях. На нём птица качает головой в такт песне, исполняемой церковным хором. Причём завирусилось видео с описанием, что суеверные мексиканцы пытаются прогнать сову песней, думая, что она ведьма. На самом деле в оригинале записи ничего такого нет. Но с такой подачей (видимо, взятой из шуток комментаторов) популярность у ролика выросла в геометрической прогрессии.