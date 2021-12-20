Диетолог назвал оптимальное количество ингредиентов в новогоднем салате

Чтобы принести пользу организму, в новогоднюю ночь лучше есть только лёгкие салаты. В них стоит использовать не более трёх-пяти ингредиентов, сообщает НСН со ссылкой на профессора ФМБА России, диетолога Маргариту Королёву.

Диетолог посоветовала готовить из свежих продуктов и самим делать заправки, поскольку это более полезно для здоровья. Ночной приём пищи для организма не привычен, поэтому все салаты должны быть очень простыми. Королёва рекомендует использовать в качестве заправки нерафинированное растительное масло, сок лимона или сок кислых ягод. Возможными ингредиентами она назвала тёплое мясо курицы или индейки, листья салата, кусочки апельсина, мандарина и ягоды. Также можно использовать листья зелёного салата, ананас и мандарины.

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