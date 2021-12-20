АлтГТУ приглашает на бесплатные курсы по физике на зимних каникулах

АлтГТУ приглашает на бесплатные курсы по физике для подготовки к ЕГЭ. Занятия будут проходить в онлайн-формате с 5 по 7 января 2022 года.

Обучение проведёт доцент кафедры физики АлтГТУ Сергей Кустов. Преподаватель планирует рассмотреть тематические задания по молекулярной физике, термодинамике, электростатике и постоянному току.

5 и 6 января занятия пройдут с 10:00 до 14:15, 7 января – с 10:00 до 12:40. Для посещения курсов необходимо пройти регистрацию. Телефон для справок: (3852) 29-07-37

Напомним, ранее в АлтГТУ прошёл день открытых дверей в онлайн-формате. Во время мероприятия зрители могли пообщаться с ректором вуза Андреем Марковым и секретарём приёмной комиссии Павлом Черданцовым, а также поучаствовать в розыгрыше призов.