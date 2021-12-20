Исцелить грибами. Как молодые учёные разработали методику лечения пчёл от болезней

Пасечники по всей России наблюдают массовую гибель пчёл. Экологи бьют тревогу и говорят, что если так пойдёт и дальше, то исчезнет не только мёд, но и урожаи фруктов и овощей. Но две студентки из Алтайского государственного университета уверены, что знают, как защитить полосатых насекомых. Им удалось разработать препарат на основе хитозан-глюкановых высших грибов и скоро они начнут его тестировать.

Заявить о своём проекте третьекурсницы смогли благодаря участию в конкурсе "Фабрика бизнес-идей", который провёл центр "Мой бизнес". На радио "Эхо Москвы в Барнауле" финалистки бизнес-реалити-шоу Анна Гофман и Екатерина Жеребцова рассказали о своём открытии и участии в конкурсе, который перевернул сознание молодых учёных.

– Расскажите, как решили принять участие в проекте "Фабрика бизнес-идей"?

– На кафедре органической химии мы работаем с высшими грибами. Более года занимаемся разными проектами, в том числе проблемой гибели медоносных пчёл. Вопрос много лет не теряет своей актуальности, и мы пытаемся его решить.

О нашем проекте узнал преподаватель по экономике и предложил поучаствовать в "Фабрике бизнес-идей". Мы решили пойти попробовать, чтобы понять, можем ли мы вообще представить наш продукт в виде бизнес-проекта.

– Из СМИ мы знаем, что гибнут пчёлы. Говорят, что виноваты вышки 5G, химикаты на полях. Вы, молодые учёные, что считаете причиной?

– Насчёт химикатов, это действительно так, пчёлы гибнут из-за пестицидов. Также есть инфекционные болезни, паразиты, клещи. Кроме того, после зимовки иммунитет пчёл сильно ослабляется. Всё это становится причиной их гибели.

– В чём ваше решение?

– Наше решение – это препарат на основе сукцинат хитозана, который повысит иммунитет пчёл, и, как следствие, их гибель сократится. Наш препарат имеет широкий спектр лечебного применения.

– Что в нём необычного? Такая методика уже применяется в мире, в России?

– Есть исследования, что именно сукцината хитозана помогает пчёлам, но сейчас он не применяется, потому что его сложно синтезировать. Сложно получить даже просто хитозан. Но нам проще, потому что наш хитин для хитозана мы добываем из грибов.

– То есть вы сейчас реально можете создать этот препарат и накормить пчёл?

– Да, у нас уже есть образцы.

– Каких-то пчёл уже вылечили?

– Пока мы выполнили только практическую часть работы и представили его на конкурс "Фабрика бизнес-идей". Сейчас нам предлагают своих пчёл, предстоит провести опыты. Пасечник из Бийского района услышал о нашем проекте и сам захотел поучаствовать.

– Насколько это будет дорогой препарат?

– Он будет относительно недорогой. Сейчас для снижения гибели медоносных пчёл пасечники применяют комплекс препаратов, а наш нужен только один. Мы планируем, что его стоимость будет порядка 3 тысяч рублей. Препарата должно хватить на 50 ульев.

– Расскажите, с чего началось ваше участие в проекте "Фабрика бизнес-идей"?

– Сначала подали заявку, долгое время боялись, примут нас или нет. Потом мы узнали, что прошли в полуфинал. До последнего не ожидали, что это реально случится. Поэтому нам пришлось ускоренно работать над презентацией проекта. А когда стало известно, что попали в финал, это просто был взрыв эмоций. Аня узнала первой, позвонила мне и начала визжать от радости, я не понимала, что происходит.

– Что вам дало участие в конкурсе бизнес-идей?

– Это было что-то новое, потому что мы до этого бизнеса вообще не касались. На конкурсе у нас была проектная мастерская "Бережливый стартап" с Денисом Матисом и Валентиной Шиловой. Нам много рассказывали, помогли посчитать, понять наш проект изнутри.

Были экспресс-консультации с предпринимателями. Это напоминает экспертный конвейер, когда ты разговариваешь на протяжении 10 минут с абсолютно незнакомым человеком. Ты рассказываешь о своём проекте так, чтобы он понял. А человек, например, вообще не знает химию. Ему сложно, но ты ему рассказываешь доступным языком. Он говорит свои соображения на этот счёт. Время истекло. И вот ты уже рассказываешь это новому эксперту. Потом собираешь полученные знания воедино, и выходит действительно что-то стоящее. Эти люди – настоящие профессионалы, их опыт просто бесценен.

Кроме того, мы научились правильно преподносить свою идею, свою мысль. Нам подсказали, где могут быть проблемы, как их решить и примерные пути.

На менторских сессиях мы встречались с Олегом Шелудяковым. Он рассказывал нам, как можно построить бизнес в Германии. И это было тоже очень интересно, потому что это другая страна, другой уровень.

– Что-то себе в работу возьмёте из того, что вам рассказали менторы?

– Да, безусловно. Самое важное – найти подходящего инвестора. И это была очень полезная информация.

– Почему студентам нужно участвовать в "Фабрике бизнес-идей"?

– Например, у тех же химиков много идей, а ведь их можно продвигать как бизнес, потому что на науке заработаешь меньше, чем на бизнесе. Люди реально умные, реально что-то могут сделать, могут продавать свои знания, свои продукты. Конкурс учит не бояться своих слов, не бояться думать и говорить об этом.

– Расскажите, как проходил суперфинал?

В финал прошли 15 участников. Жеребьёвка состоялась в последний момент. Было страшно выступать, потому что люди незнакомые, но прошло всё очень хорошо. Зря боялись. Нам дали обратную связь. А ведь это было нашей главной целью – услышать отзывы и получить обратную связь. Нам указали на проблемы, с которыми можем столкнуться.

Мы хотим сказать большое спасибо организаторам конкурса, потому что этот проект помогает людям, которые хотят построить бизнес на начальном этапе, когда опыта у тебя ноль. Здесь появляется багаж знаний, ты общаешься с людьми, которые подскажут, помогут в дальнейшем. Мы очень счастливы, что посетили данный проект.

Справка:

"Фабрика бизнес-идей" – это конкурс и первое ТВ-шоу в Сибири, которое проводится в рамках национального проекта по развитию предпринимательства. В этом году участие в нём приняли старшие школьники в возрасте от 14 до 17 лет и молодёжь от 18 до 35 лет. Всего на конкурс поступило более 600 заявок, авторы 50 самых ярких бизнес-идей прошли в полуфинал. На финальную защиту было отобрано 15 лучших проектов.

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