Барнаульский суд начал рассматривать уголовное дело бывшего ветеринарного врача Алексея Якубы, сообщает "Банкфакс". Именно Якуба, по версии следствия, допустил более 48 тонн технических субпродуктов на Барнаульский мясоперерабатывающий завод (БМПЗ). Впоследствии из них делали ливерную колбасу и продавали потребителям. Руководство завода утверждает, что было не в курсе этой схемы.

Алексея Якубу обвиняют в получение взятки в крупном размере. Он несколько лет назад был закреплён за БМПЗ в качестве специалиста для оказания ветеринарных услуг по договору. В частности специалист должен был проверять мясо, оформлять сопроводительные документы и т.д. В начале 2019 года у Якубы и директора БМПЗ Бондарева состоялся разговор. Руководитель предприятия интересовался у ветврача, нельзя ли подыскать для завода поставщиков дешёвого сырья, пишет издание.

Якуба сумел найти печень и лёгкие по ценам почти в три раза меньше рыночных. Однако это было техническое сырьё, использовать которое при изготовлении пищевых продуктов нельзя. Тем не менее ветврач допустил субпродукты до производства. За это с каждого поставленного килограмма специалист получал по 7,5 рубля. Компания-поставщик не стала интересоваться, зачем заводу непищевое сырьё. Алексей Якуба предложил директору БМПЗ покупать печень по 65 рублей за кг, а лёгкие – по 35-45 рублей за кг.

К декабрю 2020 года объём поставок превысил 48,8 тонны на общую сумму 2,3 млн рублей. Как утверждает Якуба, сырьё шло на ливерную колбасу. Впоследствии готовую продукцию завод реализовал своим контрагентам. За незаконные действия ветврач получил около 365 тысяч рублей. Директор предприятия Денис Бондарев в своих показаниях утверждает: ему не было известно, что сырьё являлось техническим и допускалось на производство без необходимых ветеринарных документов. Сам Алексей Якуба в полном объёме признаёт вину.

Ранее БМПЗ опровергал интерес правоохранителей к деятельности предприятия.