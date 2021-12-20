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Ветврач снабжал барнаульский завод техническим сырьём, из которого делали ливерную колбасу

, ИА "Амител"
За два неполных года было поставлено почти 50 тонн продукции на сумму 2,3 млн рублей
Фото: bmpz.info

Фото: bmpz.info

Барнаульский суд начал рассматривать уголовное дело бывшего ветеринарного врача Алексея Якубы, сообщает "Банкфакс". Именно Якуба, по версии следствия, допустил более 48 тонн технических субпродуктов на Барнаульский мясоперерабатывающий завод (БМПЗ). Впоследствии из них делали ливерную колбасу и продавали потребителям. Руководство завода утверждает, что было не в курсе этой схемы.

Алексея Якубу обвиняют в получение взятки в крупном размере. Он несколько лет назад был закреплён за БМПЗ в качестве специалиста для оказания ветеринарных услуг по договору. В частности специалист должен был проверять мясо, оформлять сопроводительные документы и т.д. В начале 2019 года у Якубы и директора БМПЗ Бондарева состоялся разговор. Руководитель предприятия интересовался у ветврача, нельзя ли подыскать для завода поставщиков дешёвого сырья, пишет издание.

Якуба сумел найти печень и лёгкие по ценам почти в три раза меньше рыночных. Однако это было техническое сырьё, использовать которое при изготовлении пищевых продуктов нельзя. Тем не менее ветврач допустил субпродукты до производства. За это с каждого поставленного килограмма специалист получал по 7,5 рубля. Компания-поставщик не стала интересоваться, зачем заводу непищевое сырьё. Алексей Якуба предложил директору БМПЗ покупать печень по 65 рублей за кг, а лёгкие – по 35-45 рублей за кг.

К декабрю 2020 года объём поставок превысил 48,8 тонны на общую сумму 2,3 млн рублей. Как утверждает Якуба, сырьё шло на ливерную колбасу. Впоследствии готовую продукцию завод реализовал своим контрагентам. За незаконные действия ветврач получил около 365 тысяч рублей. Директор предприятия Денис Бондарев в своих показаниях утверждает: ему не было известно, что сырьё являлось техническим и допускалось на производство без необходимых ветеринарных документов. Сам Алексей Якуба в полном объёме признаёт вину.

Ранее БМПЗ опровергал интерес правоохранителей к деятельности предприятия.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент +73852594466

Комментарии

20.12.2021 14:52
- гость -

Кто-то умер

20.12.2021 14:53
- гость -

Все государственные контролирующие органы должны быть уничтоженны. Это просто кормушки для коррупционеров.

20.12.2021 14:54
Митенька ржевский

Что значит "техническое сырьё" в отношении печени и лёгких?
Допустим, я понимаю, что такое "технический коньяке"- это тот коньяк, что стоит на полках в Мария Ра дли их украшения, пить его нельзя... но печень? Её нельзя есть? А что можно?

20.12.2021 14:55
- гость -

Подворный забой запретить!!!

20.12.2021 14:57
- гость -

Это вам не совковые госты.
Хочу в ссср!!!

20.12.2021 14:57
- гость -

и что? всю ливерную колбасу изъяли из продажи?

20.12.2021 15:01
- гость -

Хочу в ссср!!!

Лучше пустые прилавки, чем колбаса из дерьма?

20.12.2021 15:06
- гость -

Было только 2 сорта колбасы, но из мяса.
Техническое сырье обычно это шкура. А тут лекгие и печень, а значит либо животные больные с увеличенными лимфоузлами либо степень разложения тканей недопустимая.

20.12.2021 15:06
Митенька ржевский

В СССР колбаса была, не придумывайте про пустые прилавки... просто в гос. торговлю она не попадала, а реализовывалась в магазинах под вывесокой КООП. Ну и стоила 5 руб.20 коп. за "Доктиорскую", "Любительскую". Но все же хотели по гос. цене, 2,60...

20.12.2021 15:08
- гость -

Было только 2 сорта колбасы, но из мяса.

+ крысы и картон. В совке воровали не меньше чем в рфии.

20.12.2021 15:08
гость

Это только плюшечки, ща еще РИТАМОРГ влезать начнет со своей шпринцовкой , он еще и не так давить будет конкурентов! Главное запретить подворовый забой людям! Душегубы у власти.

20.12.2021 15:11
Гость

Достопримечательность сегодня: колбаса из дерьма... В европах предлагают еду из мертвых людей... В Китае выращивают для еды тараканов...

20.12.2021 15:13
- гость -

Докторская по 2.20 и еще по 3.50 была полукопченая, вполне съедобная. И люди были здоровее.
Воровали всегда, но такого как сейчас не было. И справедливости можно было добиться.
А вот Угрюм реку почитайте про досоветскую сибирь, вот мы туда летим.
Когда народ кормили гнильем и отходами, дрова давали отсыревшие а работать заставляли до смерти.
Совок вам плохой, кушайте колбаску...

20.12.2021 15:14
Митенька ржевский

Байка из СССР:
Барнаул, автобус 25, идущий от бывшего Мясокомбината в сторону Научного городка...
На сидении- изрядно поддатый работник мясокомбината, укравший на работе коровье вымя. Кто рыбак, тот знает, что вымя- лучшая в мире наживка для ловли осветровых рыбЮ а Научный городок- традиционное для этого место....
Поскольку мужика разморило, он не заметил, как из полурастёгнутого гульфика вывалился один из сосков краденого вымени... Сердобольная попутчица, не догадываясь о том, что это вымя, негромно ему на этот факт указала, на что мужик отреагировал неожиданно- достав из кармана складешок, отрезал выпавшее и, со словаим: "ничего у меня ещё четыре таких", выкинул в окно...

20.12.2021 15:17
- гость -

На мой взгляд ливерная колбаса это всегда лотерея с давольно призрачными шансами. Если уж в нормальной неизвестно что, чего уж хотеть от этой.
Ну и предлагаю в качестве мер профилактики, отказаться от покупки продукции данного предприятия.
Может остальные задумаются.
В конечном итоге деньги ведь им платим мы а не бюджет , нам и решать кого финансировать

20.12.2021 15:19
- гость -

Собачатина что-ли?

20.12.2021 15:21
- гость -

Вот и внедрили Меркурий, который только честным и порядочным производителям создал много сложностей, иногда непреодолимых, а для мошенников и Меркурий не помеха. скорей всего использовали сырьё с животных после падежа.

20.12.2021 15:23
Митенька ржевский

Не верю я, что директор предприятия не знал о неколиционности сырья... мало того, что на предприятии есть как минимум один технолог, который сырьё знает как свои 5 пальцев, так и работники цеха тоже не посторонние. Если сырьё воняет- и работяги и технолог тыщу раз, хотя бы, чтобы снять с себя возможное обвинения в халатности, наверх долложат...
Так что перед посадкой на элетростул попытайте директора (да и владельца) БМПЗ на полиграфе...

20.12.2021 15:25
- гость -

Кто-то умер

Можно песка поесть и запить водой из лужи, и при этом смерть не наступит с вероятностью 99.9%.

20.12.2021 15:27
- гость -

Митенька ржевский
попытайте директора (да и владельца) БМПЗ на полиграфе...

Слишком мягкое наказание. Заставить есть свою же продукцию!

20.12.2021 15:29
Митенька ржевский

20.12.2021 15:27
- гость -,
***
Полиграф- правильное название "детектора лжи", не для мучений, а для выяснений истины...

20.12.2021 15:33
- гость -

Дохлятина из казахстана, конина, верблюжатина.
Ну и эмульгаторы вкуса и аппетита из китая.

20.12.2021 15:34
- гость -

20.12.2021 15:08
- гость -
Было только 2 сорта колбасы, но из мяса.

+ крысы и картон. В совке воровали не меньше чем в рфии.

У тебя дедушка от репрессий пострадал? Чем тебе советская власть ненавистна?

20.12.2021 15:36
Елена

К стене эту всю цепочку......

20.12.2021 15:37
Митенька ржевский

Ну и эмульгаторы вкуса и аппетита из китая.
***
Ужас какой! Это я про дремучую необразованность написавшего эту фразу...

20.12.2021 15:40
- гость -

Колбасу при Союзе помню действительно только в КООП магазинах, в обычных ее не было никогда, каким-то волшебным образом она никогда до прилавков не доходила. В КООПе, да была, но за ней опять же была дикая очередь, помню с мамой выстаивали и помню мама ругалась что дорого, с ее ЗП в 130 рублей колбасу мы ели не часто.

20.12.2021 15:41
- гость -

20.12.2021 15:14
Митенька ржевский, он странно посчитал...

20.12.2021 15:51
- гость -

Чем тебе советская власть ненавистна?

Пожил при этой власти. Лучше уж воровской путенизм!

20.12.2021 15:59
- гость -

Лучше уж воровской путенизм!
-------
Гебил, полицай, чиновник на откатах?
Да, это ворьё сейчас процветает!

20.12.2021 16:25
- гость -

Так сегодня главное деньги. У каждого морда в пушку.

20.12.2021 16:35
- гость -

А кто ее ест, эту ливерную колбасу?! Я собакам ее покупаю. Редко.

20.12.2021 16:51
гость

Не все коты и собаки будут есть эту ливерную..

20.12.2021 16:58
- гость -

Мне тоже интересно. Кто в итоге съел эти 48 тонн. Собака не всякая будет.

20.12.2021 16:58
- гость -

А кто ее ест, эту ливерную колбасу?!
------
Кто-то серьёзно думает, что падаль шла только туда?
А в "молочных" сосисках разве что-то другое?

20.12.2021 17:20
Гость

Не удивлюсь что это сырье было не только в ливерной

20.12.2021 17:47
- гость -

Кто-то серьёзно думает, что падаль шла только туда?
А в "молочных" сосисках разве что-то другое?

Кстати, печеночную колбасу мои собаки едят, а вот сосиски нееет)

20.12.2021 19:29
- гость -

Кстати, те кто работает на мясокомбинате, колбасу не едят. Колбасу этого производителя один раз купила попробовать, она какой-то тухлятиной пахнет внутри, больше не беру.

21.12.2021 01:38
гiсть

+ крысы и картон
---
это не в пользу современной колбасы, которая хуже совковой, даже состоявшей из крыс и картона

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