Наказание для силовиков за пытки в России могут ужесточить

Госдума рассмотрит законопроект, который даёт новое определение пыткам. Это позволит избежать сложностей при квалификации такого преступления и назначении наказания за него.

"Для устранения диссонанса санкций за пытки, совершённые представителями власти и лицами, не являющимися таковыми, законопроект устанавливает повышенную ответственность за пытки, совершённые представителями власти, – до двенадцати лет лишения свободы", – заявил сенатор Андрей Клишас в разговоре с журналистами агентства РИА Новости.

Также планируется изменить срок давности по подобным преступлениям.

Напомним, в октябре 2021 года правозащитники проекта Gulagu.net получили архив видеозаписей с пытками из российских колоний. После этого в некоторых исправительных учреждениях начались проверки и увольнения.

Недавно правозащитники сообщили о получении ещё одного архива.