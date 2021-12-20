Наказание для силовиков за пытки в России могут ужесточить

Госдума рассмотрит законопроект, который даёт новое определение пыткам. Это позволит избежать сложностей при квалификации такого преступления и назначении наказания за него.
"Для устранения диссонанса санкций за пытки, совершённые представителями власти и лицами, не являющимися таковыми, законопроект устанавливает повышенную ответственность за пытки, совершённые представителями власти, – до двенадцати лет лишения свободы", – заявил сенатор Андрей Клишас в разговоре с журналистами агентства РИА Новости.
Также планируется изменить срок давности по подобным преступлениям.
Напомним, в октябре 2021 года правозащитники проекта Gulagu.net получили архив видеозаписей с пытками из российских колоний. После этого в некоторых исправительных учреждениях начались проверки и увольнения.
Недавно правозащитники сообщили о получении ещё одного архива.
Комментарии
на срок до 12 лет
Условно! Посмотрите как у нас судят чиновников и силовичьё!
Вспоминается анекдот 90-х годов, когда однин бизнесмен спрашивает второго почему он жертвует деньги на благоустройство тюрем, а не школ и детских садов. На что второй отвечает, что в детсаду и школе он уже точно не окажется.
20.12.2021 15:44
- гость -
Обиженка отписалась...
После просмотра фильма Дудя или после просмотра самих видеороликов пыток? Ну хорошо, что хоть так с места сдвинули данный вопрос и вроде правильная реакция пошла. Там реально жесть творится.
Нужно от 12.