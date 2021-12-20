Барнаулец рассказал о магазинной икре без вкуса и запаха

Житель Барнаула пожаловался на купленную в магазине лососевую икру без вкуса и запаха, сообщает "Чёрный список Барнаул".
По словам горожанина, красную икру даже нельзя было назвать солёной.
"Очень трудно лопается во рту, практически никак не раздавишь. До чего дошли технологии! Научились подделывать!" – написал житель города.
Напомним, в октябре 2021 года цена на икру лососевых в рознице впервые превысила отметку пять тысяч рублей за килограмм. За всю историю наблюдений, которые ведутся с 2000 года, до такого уровня цены на продукт не поднимались никогда. За прошедшие 20 лет, по информации Росстата, икра подорожала в 7,4 раза (в 2000-м году килограмм икры в рознице стоил 675,2 рубля).
Комментарии
Это икра которая в Ленте по акции горой свалена?
икра без вкуса и запаха
А может, ковид?!!!
Это имитация. Правда, она по цене настоящей икры.
В магазинах икру брать уже года три, как не стоит..
20.12.2021 19:12
- гость -
А где стоит ? У частников, ага, они еще быстрее тебе подделку впарят.
Купил в прошлом году тоже 500 г, красивая такая, запечатанная в баночке, но не явно не заводская, пробовать дают из другой баночки, типо такая же. Открыл - а там имитация, продавца за яйца взяли, все деньги вернул.