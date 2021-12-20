Директор "Магис-Спорта" отделался штрафом за пострадавших на батуте детей

20 декабря Центральный районный суд Барнаула оштрафовал на 300 тыс. рублей директора клуба "Магис-Спорт" Владимира Гордейчика за происшествия с детьми на батутах, сообщает "КП на Алтае". В 2018-2019 годах четверо подростков в спортклубе получили травмы позвоночника и перелом руки.
Назначенный Гордейчику штраф – это самое мягкое наказание, предусмотренное уголовным кодексом. Суд посчитал, что бизнесмен изменил подход к набору персонала и раскаялся. Также он выплатил семье одного из пострадавших детей 500 тыс. рублей в качестве компенсации причинённого вреда.
Ранее Следственный комитет сообщал, что Гордейчик привлекал к работе тренеров без специального образования. Один из них, 25-летний Данил Выборов, получил один год лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Также он ещё три года не сможет работать с детьми. Выборов не только преподавал, но и придумывал программы занятий. Также молодой человек во время тренировок не следил за детьми, что и привело к получению травм.
Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск, заявленный представителями одного из потерпевших. С Гордейчика и Выборова взыщут по 100 тысяч рублей.
Комментарии
Родители виноваты .За свои деньги детей травмировать
Ну это же путенское правосудие. Он же не 4 сухостойных дерева в лесу срубил, чтобы 3 года строгача получить.
Горки какого лчла запретили???
Во все века дети падали и иногда травмировались, это жизнь. Теперь притащили с запада моду искать в этом крайних и судиться. Тогда нечего обижаться если УК сносит горки во дворах. Никому не хочется оказаться стрелочником в случае чего.
И да, интересно - а у нас где-то можно получить образование инструктора по батуту?
а у нас где-то можно получить образование инструктора по батуту?
в новом корпусе АГУ на Сахарова обучать будут. инструктор по батуту и горкам.
Вузы теперь выпускать будут инструкторов по батуту и парикмахеров???
Уже же принимали решение по закрытию всяких этих батутов. Давно пора запретить и батуты и остальные опасные занятия. А хоккей, плавание, про всякие карате и боксы с борьбами вобще молчу. Любому понятно, что дитё влёгкую травмироваться может. Моё вот сидит дома и телевизор смотрит. Первый канал очень рекомендую, и познавательно и полезно.
от игровых комнат толку нет, только ковид передавать со слюнями. и это не спорт, по пользе примерно то же самое, что и просмотр первого канала
Воистину, разруха не на улицах…
20.12.2021 15:48
Сколько можно?
Уже же принимали решение по закрытию всяких этих батутов. Давно пора запретить и батуты и остальные опасные занятия. А хоккей, плавание, про всякие карате и боксы с борьбами вобще молчу. Любому понятно, что дитё влёгкую травмироваться может. Моё вот сидит дома и телевизор смотрит. Первый канал очень рекомендую, и познавательно и полезно.
в новом корпусе АГУ на Сахарова обучать будут. инструктор по батуту и горкам.
там же ногтеточек учить будут.
от игровых комнат толку нет, только ковид передавать со слюнями. и это не спорт, по пользе примерно то же самое, что и просмотр первого канала
да лан. вообще надо запретить индустрию развлечений. А дети на заводе пусть работают. Родина в опасностЕ
Без травм не бывает спорта
Есть опасные типа горных лыж или конного
Даже на гимнастике травмируются
Помню, в моей секции на ипподроме девочку вместе с конем убило молнией
Хотя грозы не было, просто моросил дождик
Надо было тренера посадить???