Директор "Магис-Спорта" отделался штрафом за пострадавших на батуте детей

20 декабря Центральный районный суд Барнаула оштрафовал на 300 тыс. рублей директора клуба "Магис-Спорт" Владимира Гордейчика за происшествия с детьми на батутах, сообщает "КП на Алтае". В 2018-2019 годах четверо подростков в спортклубе получили травмы позвоночника и перелом руки.

Назначенный Гордейчику штраф – это самое мягкое наказание, предусмотренное уголовным кодексом. Суд посчитал, что бизнесмен изменил подход к набору персонала и раскаялся. Также он выплатил семье одного из пострадавших детей 500 тыс. рублей в качестве компенсации причинённого вреда.

Ранее Следственный комитет сообщал, что Гордейчик привлекал к работе тренеров без специального образования. Один из них, 25-летний Данил Выборов, получил один год лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Также он ещё три года не сможет работать с детьми. Выборов не только преподавал, но и придумывал программы занятий. Также молодой человек во время тренировок не следил за детьми, что и привело к получению травм.

Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск, заявленный представителями одного из потерпевших. С Гордейчика и Выборова взыщут по 100 тысяч рублей.