497 новых случаев COVID-19 зарегистрировали в Алтайском крае

За минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано 497 новых случаев заболевания коронавирусом. Как сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, общее число заболевших достигло 114 315 человек.

Выздоровел 91 301 человек (+580). Умерли 7743 человека (+28), все из-за COVID-19.

По состоянию на 20 декабря на лечении в инфекционных госпиталях находятся 2608 человек, а также 215 пациентов с рентгенологически подтверждённой вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

Количество тяжелобольных – 574, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 193. Региональным Минздравом развёрнуто 3660 коек, из них 837 свободны.

За сутки до этого в Алтайском крае зарегистрировали 498 новых случаев коронавируса.