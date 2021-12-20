497 новых случаев COVID-19 зарегистрировали в Алтайском крае

За минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано 497 новых случаев заболевания коронавирусом. Как сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, общее число заболевших достигло 114 315 человек.
Выздоровел 91 301 человек (+580). Умерли 7743 человека (+28), все из-за COVID-19.
По состоянию на 20 декабря на лечении в инфекционных госпиталях находятся 2608 человек, а также 215 пациентов с рентгенологически подтверждённой вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.
Количество тяжелобольных – 574, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 193. Региональным Минздравом развёрнуто 3660 коек, из них 837 свободны.
За сутки до этого в Алтайском крае зарегистрировали 498 новых случаев коронавируса.
Комментарии
сверху указали к НГ не больше 450 больных в день?))
"от коронавируса умерли 28 пациентов", каков их возраст и сколько привитых?
Не царское это дело перед холопами отчитываться.
А больных лечить не пробовали ?
20.12.2021 16:25
минздраву
В смысле лечить? А что так нужно было?
Сроду не лечили, а тут с какой радости?
20.12.2021 16:25
А привиться и соблюдать антиковидные меры не пробовали? А зря!