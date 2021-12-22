Дарите красиво. Компания Tele2 рассказала о новогодних акциях для жителей Алтайского края

Весь год мобильный оператор Tele2 дарил своим клиентам подарки в виде скидок, акций и интересных предложений от партнёров. Абоненты оставались онлайн при нулевом балансе, получали бонусы в виде терабайта трафика и бесплатной связи, а также копили минуты и обменивали их на кино и смартфоны. А к Новому году оператор подготовил специальные предложения, благодаря которым каждый клиент почувствует себя Дедом Морозом.

Так, до 20 января абоненты Tele2 смогут делать подарки близким через мобильное приложение оператора. Нужно только ввести номер получателя и отправить одно из трёх предложений, подобранных искусственным интеллектом Мией. Среди возможных подарков – пакеты минут, гигабайты и SMS, подписки на контент, а также подарки от партнёров.

"Особенно удобно радовать таким образом друзей, знакомых и родственников, живущих далеко от вас. Ведь транспортные компании перед Новым годом часто переносят сроки доставки, и неизвестно, придёт ли ваш подарок вовремя. Также отмечу, что таким образом можно поздравить любого абонента", – прокомментировал коммерческий директор макрорегиона "Сибирь" Tele2 Максим Соловьёв.

Виртуальные подарки – хорошо, а реальные – ещё лучше. Поэтому с 17 декабря по 9 января жители Алтайского края смогут абсолютно бесплатно упаковать свои подарки в салонах оператора. При этом упаковать можно как только что приобретённые товары, так и заранее купленные – необязательно связанные с Tele2.

"Если в салоне есть пункт упаковки, то промоутер сам упакует ваш подарок. Если пункта упаковки нет, клиенту вручат набор, в который входят упаковочная бумага и набор стикеров. Услугой могут воспользоваться и наши клиенты, и абоненты другого оператора – при совершении покупки в салоне Tele2 или предъявлении специального промокода", – добавил Максим Соловьёв.