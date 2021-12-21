Создай свой собственный Minecraft. Как детям провести новогодние каникулы с пользой

Совсем скоро наступят зимние каникулы, и родителям придётся каждый день выдумывать новые развлечения для своих детей. Как проходит обычный день зимних каникул школьника? Поспал, поел, погулял, посмотрел мультики, поиграл в компьютер. Хотите, чтобы ваш ребёнок провёл каникулы с пользой? Компьютерная академия "Шаг" приглашает школьников в новогодний IT-лагерь. Он будет работать с 4 по 8 января 2022 года.

Казалось бы, во время каникул нужно дать ребёнку отдохнуть от гаджетов и экранов мониторов, но как долго вам удастся это делать? Так что лучше позволить своему чаду провести время за компьютером с пользой и удовольствием. С компьютерной академией "Шаг" ваш ребёнок окажется в мире технологий будущего и сможет узнать, как сделать 3D-графику, анимацию, научится создавать компьютерные игры и свою VR-среду, монтировать видео для YouTube и TikTok.

Специально для школьников на период новогодних каникул преподаватели компьютерной академии "Шаг" подготовили уникальные программы индивидуально для разных возрастных категорий. Это возможность провести каникулы весело, интересно и с пользой. Можно выбрать и дистанционный формат. Для тех, кто хотел бы увидеть академию изнутри, компьютерная академия "Шаг" приглашает на бесплатный мастер-класс для детей "Создание анимации в стиле "Гравити Фолз".

В программе урока:

С помощью каких инструментов можно создать анимацию.

Сколько времени дизайнеры тратят на создание профессиональной анимации.

Ребёнок создаст собственную анимацию в стиле "Гравити Фолз".

Родителям:

Детские тренды 2021 года.

Какая польза IT-образования при выборе будущей профессии ребёнка.

Программы малой компьютерной академии.

Пробный урок – это отличная возможность:

Увидеть малую академию "Шаг" изнутри.

Познакомиться с преподавателями.

Получить индивидуальную экскурсию по академии.

Предварительная регистрация по телефону: +7 (3852) 72-14-10 или онлайн.

Компьютерная академия "Шаг"

Адрес: г. Барнаул, ул. Кирова, 51а, 2 этаж

Тел: 8 (3852) 72-14-10

WhatsApp: + 7 906-966-5347