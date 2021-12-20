Рост до 22%. Россельхозбанк увеличил поддержку аграриев на Алтае

Банк продолжил выполнение своей первоочередной задачи – поддерживать развитие аграрно-промышленного комплекса двух регионов. С начала года РСХБ выдал аграриям Алтайского края и Республики Алтай более 11 млрд рублей, что на 2,3 млрд (22%) превышает результат 2020 года.

При этом клиенты из сферы среднего, малого и микробизнеса профинансированы более чем на 7,6 млрд рублей. Существенную поддержку Алтайский филиал РСХБ оказывает аграриям в проведении сезонных работ, которые закладывают основу успеха всего агросезона. С начала года на эти цели направлено более 6,6 млрд рублей.

В текущем году Алтайский филиал продолжал активно наращивать объёмы кредитования физических лиц. Розничный кредитный портфель филиала увеличился на 8,6% – это более чем на 1 млрд рублей, и превысил 14,6 млрд рублей.

В 2021 году отмечается рост привлечённых средств клиентов как юридических, так и физических лиц. Совокупный портфель привлечённых средств клиентов филиала превысил 41,4 млрд рублей, прирост с начала года составил порядка 5 млрд рублей. При этом объём пассивов юридических лиц, размещённых в филиале, составляет более 22,3 млрд рублей, увеличившись с начала года на 26%, или на 3,5 млрд рублей. Положительная динамика сохраняется и в работе с физическими лицами.

Объём привлечённых средств частных клиентов составляет более 19 млрд рублей, увеличившись с начала года на 288 млн рублей. Активными клиентами филиала банка являются более 4,7 тысячи предприятий различных форм собственности и порядка 147 тысяч физических лиц.

РСХБ шагает в ногу со временем, активно внедряя в агросектор цифровые технологии. Для облегчения ведения агробизнеса банк развивает уникальную цифровую экосистему "Своё Фермерство", в которой зарегистрировались уже более 600 хозяйств наших регионов. Аграрии двух Алтаев представили более 2000 товаров и услуг на маркетплейсе "Своё Родное". Успешно работают цифровые платформы "Своё Жильё" и "Своё Село" для приобретения недвижимости. В экосистеме запущены новые сервисы: "Ветеринар на удалёнке", "Агроном онлайн", площадка для обмена опытом "Агромнение" и другие.

"Мы работаем по принципу обратной связи и учитываем пожелания клиентов в разработке продуктов, в формате сотрудничества. Индивидуальный подход и качественное обслуживание, новые цифровые технологии, кредитные и депозитные продукты, разработанные с учётом потребностей представителей разных категорий бизнеса и частных клиентов, – всё это обуславливает растущее доверие жителей двух Алтаев к банку, что и выражается в положительной динамике основных показателей филиала", – отметил директор Алтайского филиала Россельхозбанка Николай Бойко.

АО "Россельхозбанк" – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надёжности крупнейших российских банков.