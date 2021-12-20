Молоко и интимная смазка. Названы самые популярные у россиян товары на Ozon

Товары повседневного спроса и ассортимент "магазина у дома" оказались самыми популярными покупками россиян в интернет-магазине Ozon, сообщает РБК со ссылкой на сообщение онлайн-ретейлера. Наиболее востребованными товарами оказались ультрапастеризованное молоко, таблетки для посудомоечной машины, кокосовое молоко, туалетная бумага и кофе в капсулах.

Если не учитывать товары повседневного спроса, то в топ продаж попали упаковка бумаги по 500 листов, медицинские маски в упаковке по 100 штук и раствор для контактных линз. Также в первой десятке оказались: товары для кошек, детский домик для игр из картона, интимная гель-смазка, умные напольные весы, насадки для электрических зубных щёток, защитное стекло для iPhone и напольная сушилка для белья.

Ozon отмечает, что рекорд по количеству покупок за год принадлежит жителю Коврова во Владимирской области, который оформил более 1,6 тыс. покупок. Больше других потратился пользователь из Москвы, купивший товаров более чем на 5,7 млн руб.

Ранее самыми популярными товарами в российских магазинах стали бананы, картофель и сахар.