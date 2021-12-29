Подари себе зрение. В оптике "Спектр" действует скидка 25% на очки и оправы

К Новому году сеть салонов оптики "Спектр" запустила акцию – до 15 января действует скидка 25% на весь ассортимент оправ и очков. Получить скидку можно в салонах оптики в Барнауле и Новоалтайске.

Кроме того, в салоне действуют акции:

курс аппаратного лечения зрения со скидкой – 10 сеансов за 1100 рублей вместо 5500 рублей.

скидка 30% на очковые линзы, изготовленные индивидуально по вашему рецепту + консультация врача-офтальмолога в подарок.

Ассортимент оправ и очковых линз в салонах оптики "Спектр" постоянно расширяется и обновляется. Ценители эксклюзивных и лимитированных коллекций могут выбрать оправы и солнцезащитные очки мировых брендов в Premium-зале по адресу Ленина, 118.

Врачи-офтальмологи и оптики-стилисты помогут подобрать очки, которые соответствуют вашим параметрам зрения, стилю жизни, образу и бюджету, и при этом будут обеспечивать необходимую коррекцию. Приходите в салоны оптики "Спектр", записывайтесь на проверку зрения по телефону 600-048 и выбирайте очки для комфортного зрения. Подробности акции уточняйте у консультантов.

Оптика "Спектр"

Барнаул

ул. Молодежная, 56

ул. Балтийская, 38

ул. Георгиева, 44

пр. Ленина, 118

пр. Ленина, 42

ул. Попова, 51

Тел: +7 (3852) 600-048

Новоалтайск

ул. Красногвардейская, 14

Тел: +7 (38532) 33-100

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