Ещё один алтайский ветеринар попался на взятках при оформлении липовых справок на мясо

Главного ветеринара управления ветеринарии Алтайского края по Мамонтовскому району обвиняют в получении взяток и служебном подлоге, сообщает региональный Следком.

По версии следствия, в период с 2017 по 2020 год обвиняемый получил более 800 тыс. рублей от индивидуальных предпринимателей за незаконное оформление ветеринарных свидетельств без фактического осмотра и лабораторных исследований мясной продукции. Деньги врач получал на подконтрольный банковский счёт.

Обвиняемый признал вину только частично. Уголовное дело с утверждённым прокурором Мамонтовского района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

13 декабря сообщалось, что бывшего ветврача в Табунском районе признали виновным в получении взяток суммой более 4 млн рублей от предпринимателей, занимающихся скупкой и продажей мясной продукции. В ноябре было отмечены ещё несколько аналогичных случаев. Ветеринарно-санитарный эксперт по Поспелихинскому району три года получал взятки от местного бизнесмена, которому нужны были документы для перевозки животноводческих товаров. Также на взятке более 187 тыс. рублей поймали ветеринара по Усть-Калманскому району.