Путь к большим контрактам. Центр поддержки экспорта устраивает бизнес-миссию в Сербию

Все важные переговоры, как правило, проводят в режиме живого общения, а контракты подписывают после рукопожатия. Узнать своих партнёров поближе и ознакомиться с национальными особенностями ведения дел можно с помощью удобного инструмента – бизнес-миссии. Их устраивает, например, Центр поддержки экспорта Алтайского фонда МСП.
Например, с 31 января по 2 февраля 2022 года пройдёт деловая миссия в Сербию. Все затраты по организации деловой программы Центр поддержки экспорта возьмёт на себя. Главная задача предпринимателей – активное участие в процессе переговоров, нетворкинг, создание сети деловых контактов с сербскими компаниями.
Перелёт, проживание и питание оплачивают участники.
Если у вас остались вопросы или вы уже готовы подать заявку, звоните по телефону 8-800-222-83-22.
Комментарии
Распил бабла идёт полным ходом. Как приятно знать, что мы за свои налоги мы оплачиваем банкет где-то в Сербии.
21.12.2021 08:30
- гость -
Ну да, Центр поддержки экспорта Алтайского фонда МСП на наши деньги существует, а светофор и освещение на Ядринцева сделать не могут: "Денег нет"
А зачем нам освещение и светофоры? Мэр снег не убирает, скоро только на собачьих упряжках можно будет проехать.
Ну хоть к братьям-славянам. Следом будет Афганистан наверное. Аренду ослов для передвижения МСП оплатит так же