Путь к большим контрактам. Центр поддержки экспорта устраивает бизнес-миссию в Сербию

Все важные переговоры, как правило, проводят в режиме живого общения, а контракты подписывают после рукопожатия. Узнать своих партнёров поближе и ознакомиться с национальными особенностями ведения дел можно с помощью удобного инструмента – бизнес-миссии. Их устраивает, например, Центр поддержки экспорта Алтайского фонда МСП.

Например, с 31 января по 2 февраля 2022 года пройдёт деловая миссия в Сербию. Все затраты по организации деловой программы Центр поддержки экспорта возьмёт на себя. Главная задача предпринимателей – активное участие в процессе переговоров, нетворкинг, создание сети деловых контактов с сербскими компаниями.

Перелёт, проживание и питание оплачивают участники.

Если у вас остались вопросы или вы уже готовы подать заявку, звоните по телефону 8-800-222-83-22.