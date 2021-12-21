Что нельзя делать во время ретроградной Венеры и когда она закончится?

Что такое ретроградная Венера?

Ретроградностью астрономы называют обратное движение планеты по небу. Например, Венера на ночном небосводе почти всегда движется в одном и том же направлении. Но бывают недолгие периоды, когда она как будто бы затормаживается и медленно "ползёт" в обратную сторону. Такое состояние планеты и называется ретроградным.

Естественно, на самом деле планета никуда не пятится. Это лишь оптическая иллюзия, которая возникает из-за особого расположения Земли. А потому астрономы не видят в этом явлении ничего интересного и необычного.

Астрологи же, наоборот, считают, что в момент ретроградности планета обладает особыми свойствами и сильно влияет на нашу жизнь. Самый "популярный" любимец астрологов – Меркурий. Считается, что он доставляет нам больше всего неудобств, когда движется назад. Но и другие планеты тоже не столь безобидны, предупреждают астрологи. Вот и о Венере у них тоже есть своё мнение.