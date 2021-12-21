Что нельзя делать во время ретроградной Венеры и когда она закончится?

C 19 декабря 2021 года Венера стала ретроградной, напоминают астрологи. И подчёркивают, что этот период ничуть не менее опасен, чем уже привычный для нас ретроградный Меркурий. Поскольку вторая от Солнца планета, если верить астрологам, отвечает за любовную сферу, то там и стоит ожидать самых больших проблем.
Рассказываем, что нельзя делать во время ретроградной Венеры, почему астрологи её опасаются и когда она закончится.
Ретроградностью астрономы называют обратное движение планеты по небу. Например, Венера на ночном небосводе почти всегда движется в одном и том же направлении. Но бывают недолгие периоды, когда она как будто бы затормаживается и медленно "ползёт" в обратную сторону. Такое состояние планеты и называется ретроградным.
Естественно, на самом деле планета никуда не пятится. Это лишь оптическая иллюзия, которая возникает из-за особого расположения Земли. А потому астрономы не видят в этом явлении ничего интересного и необычного.
Астрологи же, наоборот, считают, что в момент ретроградности планета обладает особыми свойствами и сильно влияет на нашу жизнь. Самый "популярный" любимец астрологов – Меркурий. Считается, что он доставляет нам больше всего неудобств, когда движется назад. Но и другие планеты тоже не столь безобидны, предупреждают астрологи. Вот и о Венере у них тоже есть своё мнение.
Богиня Венера, в честь которой назвали планету, покровительствовала людям в вопросах любви и красоты. А потому и небесное тело в период ретроградности воздействует на те же самые сферы, уверяют астрологи.
По их убеждению, ретроградная Венера будто бы "затуманивает" наш разум, из-за чего мы не можем трезво оценить ситуацию и постоянно совершаем ошибки. А наши поспешные решения могут обернуться большими проблемами в личной жизни, вплоть до расставания с любимым человеком.
"В отношениях вы можете почувствовать перемены. Не исключено, что будут всплывать накопившиеся обиды, может произойти охлаждение в отношениях. Возможно, вы разочаруетесь в любви и вам захочется чего-то нового. Но важно помнить, что это временное состояние, и не наделать глупостей", – рассказывала amic.ru барнаульский астролог Наталья Оствинд.
Кроме того, Венера ещё и сильно влияет на наши финансы. А потому планета запросто может "подстроить" так, что в ретроградный период вы допустите оплошность и лишитесь крупной суммы денег. В общем, нужно быть начеку, предупреждают астрологи.
Самое главное – обдумывайте каждый свой шаг и не совершайте поспешных поступков. Венера, уверены астрологи, обязательно заставит вас пожалеть о содеянном.
Кроме того, во время ретроградной Венеры рекомендуется:
- не брать в долг и не участвовать в сделках, в которых вы не уверены;
- быть осторожными с крупными покупками (если это дело терпит, лучше отложить его на поздний срок);
- воздержаться от пластических операций и космических процедур. Велик риск, что вы останетесь недовольны результатом.
Нет, уверены астрологи. По их словам, вскоре вы поймёте, что ваш выбор был крайне неудачным. Бракосочетание лучше перенести на момент, когда злая и нехорошая Венера перестанет быть ретроградной. Тогда-то и стоит идти в ЗАГС.
Даже новые отношения, по словам астрологов, в период ретроградности Венеры заводить нежелательно. Опять же, лучше подождать.
Конечно, жить по этим правилам стоит, если вы согласны, что за вас всё решают астрологи. Если вы сами хотите управлять своей жизнью, то Венеру лучше не слушать.
Спокойно и без страха. В конце концов, даже астрологи признают, что ничего катастрофичного в ретроградной Венере нет. Просто нужно быть осторожным: впрочем, как и всегда.
Этот период можно прожить достаточно спокойно, если не совершать никаких необдуманных поступков. А астрологи советуют потратить это время на то, чтобы завершить уже начатые дела, – ретроградный период для этого прекрасно подходит.Ну а новые начинания лучше отложить на потом.
Комментарии
Короч, не расслабишься тут у нас)