Школьник с ножом по просьбе отца напал на врача в российском городе

В Ижевске 12-летний ребёнок напал с ножом на врача по просьбе отца, сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртской Республике.

18 декабря между мужчиной и заведующим инфекционным отделением Ижевской горбольницы № 3 произошёл конфликт. Горожанин пришёл с сыном в медучреждение, так как у ребёнка поднялась температура.

Отец подростка был не согласен с порядком сдачи анализов и попросил сына ударить врача ножом.

"Действуя по указанию отца, подросток нанёс врачу три ножевых ранения в спину и живот, причинив тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни. Его действия были пресечены медицинским персоналом больницы", – говорится в сообщении.

Врача госпитализировали. Следователи возбудили в отношении 44-летнего мужчины уголовное дело по статье "Покушение на убийство", скоро его заключат под стражу, а его сыну назначили судебно-психиатрическую экспертизу.

Напомним, 11 декабря в Алтайском крае 15-летний подросток во время застолья зарезал 38-летнюю женщину.