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Новости

Школьник с ножом по просьбе отца напал на врача в российском городе

, ИА "Амител"
Поводом для конфликта послужило несогласие мужчины с порядком сдачи медицинских анализов
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

В Ижевске 12-летний ребёнок напал с ножом на врача по просьбе отца, сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртской Республике.

18 декабря между мужчиной и заведующим инфекционным отделением Ижевской горбольницы № 3 произошёл конфликт. Горожанин пришёл с сыном в медучреждение, так как у ребёнка поднялась температура.

Отец подростка был не согласен с порядком сдачи анализов и попросил сына ударить врача ножом.

"Действуя по указанию отца, подросток нанёс врачу три ножевых ранения в спину и живот, причинив тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни. Его действия были пресечены медицинским персоналом больницы", – говорится в сообщении.

Врача госпитализировали. Следователи возбудили в отношении 44-летнего мужчины уголовное дело по статье "Покушение на убийство", скоро его заключат под стражу, а его сыну назначили судебно-психиатрическую экспертизу.

Напомним, 11 декабря в Алтайском крае 15-летний подросток во время застолья зарезал 38-летнюю женщину.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

21.12.2021 00:02
Вадим

А много людей ходят на прием к врачу с ножом?

21.12.2021 07:47
- гость -

Идиот. Испортил сыну жизнь. Хотя.., сын тоже идиот... Идиот идиоту ничего испортить не может!

21.12.2021 09:58
ыть

21.12.2021 07:47
- гость -

Да сыну то ничего не будет, пару лет в спецшколе поучится и все. Малолетка же. Даже если бы он весь персонал больницы на ноль помножил бы, не посадили бы. Папаша тоже бы отмазался, если бы не публично сыну приказ отдал, мол, он не при делах.

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