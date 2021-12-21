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Оригинальные поздравления коллег с Новым годом – 2022

, ИА "Амител"
Как необычно поздравить коллег с наступающим праздником
Новый год / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Новый год / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Канун Нового года – волшебное, доброе и удивительное время. Воздух пропитан радостью, добротой, ожиданием чудес, ароматом мандаринок и хвои. В школах проводят ёлки, в детских садах – утренники, а рабочие коллективы собираются на корпоративах. Как же оригинально поздравить коллег с наступающим 2022 годом? 

Создайте праздничную атмосферу

Установите в кабинете ёлочку – пусть маленькую, но зато она будет поддерживать праздничное настроение весь день. Украсьте окна тематическими наклейками, гирляндой, дождиком. Если в коллективе ценят юмор, можете подойти более оригинально и вместо снежинок развесить фотографии коллег и их "достижений" за 2021 год. 

Последний рабочий день 2021 года можно посвятить приятным воспоминаниям и планам на 2022 год. Приготовьте праздничное печенье с новогодней символикой, записки или открытки с пожеланиями. Или проведите лотерею: у входа в кабинет/здание поставьте лототрон, чтобы каждый смог что-то выиграть. Пусть это будет календарь или блокнот – главное же внимание. 

Подарите подарки 

Коллективно определите денежный лимит, который вы планируете потратить на подарки. Пусть это будут 500, 1000 рублей. На эту сумму можно приобрести ценные вещи. Например, любителям готовить можно подарить кухонные принадлежности, любителям красоты – наборы мыла ручной работы, сладкоежкам – наборы шоколада, выполненные на заказ. 

Поздравьте в новогоднюю ночь

Оригинальные сообщения в новогоднюю ночь – ещё один знак того, что вы помните о своих коллегах. Поздравления могут быть в стихах, прозе. Если вы не умеете красиво говорить и поздравлять, воспользуйтесь готовыми вариантами: 

***

Дорогие коллеги! С Новым годом! Прошедший 2021 год был для всех непростым. Но мы достойно справились со всеми трудностями, остались на плаву и даже показали неплохие результаты. Желаю в новом году приумножения достижений! 

***
С Новым годом! Желаю здоровья, профессиональных и творческих успехов, мира и гармонии дома. В этом году мы отлично поработали, и это всё благодаря нашей слаженной, сильной и целеустремленной команде. Пусть в следующем году всё будет ещё лучше!

***

Я знаю, чего вам точно не нужно желать в новом году: сплочённого коллектива и хорошей работы. Этого мы уже достигли! Любую дорогу проще осилить в надёжной, сильной, слаженной компании. У нас лучшая компания и команда, так что желаю нам всем увлекательного путешествия к большим целям. С Новым годом!

*** 
Закончен год, подведены итоги,
Все трудности остались позади,
И к новому пути ведут дороги,
Который предстоит всем нам пройти.

Пусть Новый год порадует событиями,
И сбудется всё то, что не сбылось.
Успехами, признаниями, открытиями.
Всё получилось чтобы, удалось.

Стабильности, решений положительных,
Благополучие и радость снова ждут,
И действий самых правильных, решительных.
На счастье пусть куранты вам пробьют.

Автор: Ольга Валуева

***

С Новым годом, коллеги, вас!
Год грядущий пускай вам даст:
Много счастья, любовь, достаток,
Нервы крепкие, как канаты.
Пусть родные вас дома ждут,
Пусть приносит вам радость труд,
Вам желаем идей, перспектив,
Дружным будет пусть коллектив!

***

Наш прекрасный коллектив
Больше прежнего сплотив,
В офис Новый год пришёл,
И накрыть заставил стол.
Поздравляю всех коллег.
За окном пусть валит снег,
На душе моей тепло –
С коллективом повезло!

Читайте также в сюжете: Новый год-2022
Автор:
Алёна Жукова журналист +73852594466

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